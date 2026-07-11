Stragi del ’92, Balsamo: “57 giorni che sono rimasti scolpiti nel nostro animo”

"Credo che da quel momento si sia realizzato un cambiamento profondo nella mentalità collettiva"

PALERMO – “Quei 57 giorni che sono rimasti scolpiti nel nostro animo hanno anche segnato un punto di non ritorno. Da quel momento tutta la popolazione di Palermo ha capito che nessun compromesso è possibile con la mafia”. Lo ha detto Lo ha detto il presidente della Corte d’appello di Palermo, Antonio Balsamo, sulle stragi di mafia del 1992 a Capaci e di Via d’Amelio a margine dell’incontro su ‘L’estate che cambiò Palermo’.

“La inaccettabilità della situazione che si era venuta a creare nel nostro Paese per effetto di questa strategia del terrorismo mafioso – ha aggiunto Balsamo – ha coinvolto ogni cittadino spingendo tutti ad un fortissimo moto di ribellione contro Cosa nostra, contro tutti i protagonisti di questa strategia che voleva piegare lo Stato ai disegni di un’organizzazione criminale. Io credo – ha osservato il presidente della Corte d’appello di Palermo – che da quel momento si sia davvero realizzato un cambiamento profondo nella mentalità collettiva è stato un momento drammatico, in cui però il dolore è stato trasformato in coraggio da tante persone comuni”.