Palermo, Schifani apre al Terzo polo: “Pronti al dialogo”

Il governatore al convegno sul futuro di Termini tende la mano ai centristi - FOTO

3' DI LETTURA

PALERMO – Le risorse destinate alla crescita economica e le strategie per il futuro dell’Isola. È questo il tema del convegno “Sviluppo economico made in Sicily: qual è la Sicilia del futuro?”, organizzato oggi dall’assessorato regionale delle Attività produttive e in corso alle Terrazze del Charleston, a Palermo.

Presenti alla tavola rotonda

Alla tavola rotonda con il presidente della Regione siciliana Renato Schifani presenti, oltre all’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo e al dirigente del dipartimento Attività produttive, Carmelo Frittitta, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il responsabile dell’Irsap Marcello Gualdani, il presidente dell’Irfis Iolanda Riolo e il direttore Giulio Guagliano, il commissario della Zes occidentale Carlo Amenta, il presidente della Camera di commercio Palermo-Enna Alessandro Albanese.

Tamajo: “Dopo 12 anni un bando per assegnare lo stabilimento”

“Dopo 12 anni questo governo regionale insieme al ministro Adolfo Urso pubblicherà un bando per assegnare l’area dell’ex Fiat di Termini Imerese. Noi non facciamo il tifo per nessuno. Ma Termini Imerese merita un rilancio industriale dopo tanti anni di brutti ricordi”. Così l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo durante il convegno.

Schifani: “Ci sarà la svolta per Termini Imerese”



Fiducioso il governatore della Sicilia, Renato Schifani: “Siamo alla vigilia di un grande evento, probabilmente ci sarà la svolta tanto attesa per Termini Imerese. I commissari e il ministero vigileranno sul bando e sulla solidità di tutte le aziende che parteciperanno. L’assessore Tamajo parla poco ma risolve molto. È un giovane assessore di cui la politica siciliana è orgogliosa. Lui stesso è stato uno dei promotori di questa svolta a Termini Imerese”.

Nel corso del suo intervento il presidente della Regione siciliana ha dedicato un passaggio alle vicende interne del partito e ha aperto ad un dialogo con il Terzo polo. Su Forza Italia Schifani ha chiarito: “Non sento Gianfranco Miccichè da parecchio tempo. Sino a ieri ho sentito Berlusconi e si va avanti”.

Il governatore ha liquidato così la conclusione del braccio di ferro che lo ha opposto all’ex presidente dell’Ars, che ha lasciato l’incarico di FI in Sicilia a Marcello Caruso, linea Schifani.

“Forza Italia – ha aggiunto il governatore – sta preparando per il 22 aprile a Palermo un grosso evento per il rilancio del partito in Sicilia. Il nostro è un partito aperto con una forte area moderata e centrista. I 12 deputati sono stati eletti con i valori di FI e interamente hanno aderito al gruppo del partito”, ha aggiunto Schifani.

Sul futuro delle alleanze mano tesa ai centristi di Azione: “Io non avrei nulla in contrario a un dialogo con l’ala moderata del Terzo polo. Il mio governo si muove nella logica dei dati elettorali. Nel momento in cui ci sarà all’Ars una espressione del Terzo polo, la guarderò con tanto interesse”, ha concluso il governatore della Sicilia.

Frittitta: “Lacuna infrastrutturale”

Secondo il dirigente del dipartimento Attività produttive, Carmelo Frittitta: “In Sicilia le imprese subiscono cinque distacchi di energia all’anno rispetto a due distacchi e mezzo della media europea. Questo dà la misura della lacuna infrastrutturale, però riusciamo a supplire con le infrastrutture digitali e molte aziende ne stanno cogliendo le opportunità”.

Riolo (Irfis): “Negli ultimi tre anni le operazioni sono triplicate”



Alla tavola rotonda è intervenuta anche la presidente dell’Irfis, Iolanda Riolo: “I primi giorni all’Iirfis ho avuto la sensazione di stare in una impresa privata, il cuore pulsante però è pubblico e ho toccato con mano un lavoro egregio – ha detto Riolo -. Siamo in una fase di bilancio, posso dire che siamo al 72% di erogazione di credito sul territorio. Negli ultimi tre anni le operazioni sono triplicate: sono 18 mila con 400 milioni di affidamenti, nel 2020 erano state alle 6 mila”.