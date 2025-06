SWM Motors è la nuova gamma SUV arrivata in città: prestazioni top e prezzo da city car

Cresce l’attenzione del mercato verso veicoli versatili, tecnologici e accessibili. È in quest’ottica che la concessionaria Mondo Auto di Palermo amplia la propria offerta introducendo ufficialmente nel proprio showroom la gamma SWM Motors, un marchio che sta attirando sempre più interesse nel panorama automobilistico europeo.

Auto di origine cinese con motore Mitsubishi, disponibili in versione benzina, benzina-GPL e ibrida, dotate di un’elevata qualità costruttiva e una garanzia di 5 anni. Un mix di tecnologia, design e convenienza che fa dei modelli SWM un’opzione concreta per chi è alla ricerca di un SUV spazioso, affidabile e completo nelle dotazioni, senza rinunciare al prezzo competitivo.

Scopri SWM Motors da Mondo Auto Palermo

Il marchio SWM Motors nasce in Italia ma oggi fa parte del gruppo cinese Shineray, uno dei più importanti costruttori del Paese, attivo in oltre 80 mercati nel mondo. Il reparto tecnico è supportato dalla collaborazione con Mitsubishi Motors per la progettazione dei motori, una garanzia in più in termini di robustezza, prestazioni e durata nel tempo.

Nei saloni di Mondo Auto in Via Tasca Lanza, 118 e Viale Campania, 41 Palermo, sono già disponibili per la vendita e il test drive i nuovi modelli SWM, che si distinguono per un design moderno e sportivo, abitacoli spaziosi, infotainment di ultima generazione, sicurezza avanzata e una dotazione accessoria al top della categoria.

Tutti i SUV SWM vengono proposti in allestimento full optional di serie, con schermi touch, sensori di parcheggio, cerchi in lega, tetto panoramico (su alcune versioni), climatizzazione automatica e una ricca dotazione tecnologica. Il prezzo? Si parte da soli 19.900 euro, rendendo la gamma tra le più competitive sul mercato italiano.

Mondo Auto offre consulenza dedicata per trovare la soluzione più adatta a ogni esigenza, con disponibilità di finanziamenti personalizzati, test drive in sede e la garanzia di assistenza diretta post-vendita, sempre gestita dalla stessa concessionaria.

Perché scegliere SWM e Mondo Auto

Quella tra Mondo Auto e SWM è una partnership che offre vantaggi concreti ai clienti:

Affidabilità del marchio: SWM fa parte di un gruppo internazionale solido, con un reparto R&D avanzato e motori giapponesi Mitsubishi.

Dotazioni complete: a differenza di molte case automobilistiche, gli allestimenti sono già ricchi e non richiedono costosi pacchetti aggiuntivi.

Prezzo competitivo: con un listino che parte da 19.900 euro, è difficile trovare un’alternativa che offra così tanto a questo livello.

Garanzia estesa: tutti i modelli SWM godono di 5 anni di garanzia ufficiale.

Possibilità di immatricolazione autocarro e disponibilità della versione a 7 posti.

Assistenza locale: il servizio post-vendita è gestito direttamente da Mondo Auto, senza intermediari, garantendo tempi rapidi e supporto costante.

Chi è interessato può visitare le sedi di Mondo Auto, Palermo, per vedere da vicino la nuova gamma SWM e prenotare una prova su strada. I veicoli sono già disponibili in pronta consegna.

Per maggiori informazioni, test drive o consulenze personalizzate:

Viale Campania, 41- 45 90146 Palermo

Via Tasca Lanza, 118 90135 – Palermo

Ci sono aziende che seguono il mercato, e ci sono quelle che lo anticipano. Vai a scoprire presso lo showroom Mondo Auto più vicino a te i nuovi modelli alla testa del mercato asiatico. Tecnologia rivoluzionaria, design futuristico e prezzi d’un altro mondo.