 Tajani incontra Schifani, presto in Sicilia con i militanti di FI
Tajani incontra Schifani, presto in Sicilia con i militanti di FI

Il segretario degli azzurri: "Bene il risanamento economico dell'Isola"
FORZA ITALIA
di
ROMA – “Il segretario nazionale Antonio Tajani ha incontrato a Roma il presidente Renato Schifani per un quadro sulla situazione politica siciliana”. Lo riferisce una nota di Forza Italia.

Le congratulazioni di Tajani a Schifani

“Tajani si è congratulato con il presidente Schifani per la rinnovata fiducia parlamentare e per gli obiettivi di risanamento economico raggiunti dal suo governo – prosegue la nota -. Tajani ha poi accolto l’invito di Schifani a recarsi in Sicilia per incontrare gli eletti, la classe dirigente e i militanti di Forza Italia di tutte le province siciliane, con l’obiettivo di continuare ad allargare e rafforzare la nostra presenza sul territorio, in linea con la nostra azione a livello nazionale”.

