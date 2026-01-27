Tajani: “Le agenzie per lo sviluppo aiuteranno Sicilia, Calabria e Sardegna”

"Sentiti i governatori, in campo per sostenere le imprese"

ROMA – Il ministero degli Esteri attiverà gli strumenti della ‘diplomazia della crescita’ per dare sostegno alle imprese di Sicilia Sardegna e Calabria colpite dal maltempo. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di una iniziativa alla Farnesina.

“Dobbiamo concentrarci su ciò che dobbiamo fare subito, e mi riferisco alla situazione di Sicilia, Sardegna e Calabria – ha spiegato Tajani – Oggi ho chiamato i tre presidenti e vista la gravità della situazione, dopo la delibera di ieri del cdm, abbiamo messo a disposizione da subito tutti gli strumenti della diplomazia della crescita. A breve si terrà una riunione con gli assessori delle tre regioni per definire come aiutarli, così come abbiamo fatto in Emilia-Romagna e Toscana, per fare in modo che tutte le imprese coinvolte possano avere sostegno da Ime, Ice e Sace. Pensiamo, dopo la prima riunione organizzativa, di organizzare degli incontri in loco per creare un rapporto diretto con le società che sostengono il nostro sistema imprenditoriale”.