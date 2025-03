Tamajo incontra i giovani di Forza Italia: “Sono il futuro della Sicilia”

"Essenziale parlare di politica con le giovani generazioni"

PALRMO – L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha incontrato presso l’aula consiliare del comune di Isola delle Femmine, i giovani militanti di Forza Italia, sottolineando l’importanza del loro coinvolgimento attivo nella politica: “I giovani rappresentano una componente fondamentale che può garantire non solo il ricambio generazionale, ma anche un’iniezione di idee fresche e innovative – ha detto -. È essenziale parlare ai giovani di politica, studiarla insieme a loro e, soprattutto, incoraggiarli all’attivismo sul territorio”.

Tamajo ha evidenziato come il suo gruppo politico stia “investendo sulle nuove generazioni”, riconoscendo in loro “la capacità di affrontare le sfide contemporanee e di contribuire al rinnovamento del panorama politico”.

Durante l’incontro, è stato annunciato che Orazio Rubino, Giovanni Gambino, Gioele Petta, Salvatore Iannazzo, Pietro Lo Cascio e Giuseppe Basile sono stati eletti come delegati che rappresenteranno la provincia di Palermo al prossimo Congresso nazionale di Forza Italia Giovani.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Orazio Rubino, ha espresso gratitudine nei confronti di Tamajo “per la sua vicinanza e il suo impegno costante nel sostenere le iniziative giovanili del partito”. “Ringraziamo l’assessore Tamajo per la sua presenza e per le parole di incoraggiamento rivolte ai nostri giovani – ha detto -. Il suo supporto è per noi motivo di orgoglio e uno stimolo a proseguire con determinazione nel nostro percorso di formazione e impegno politico”.

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso di promuovere ulteriori momenti di confronto e formazione, al fine di rafforzare la presenza dei giovani all’interno del partito e nelle istituzioni.