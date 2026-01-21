Tangenziale di Catania, restringimenti notturni per lavori fino al 28 febbraio

Limitazioni al traffico

CATANIA – Restringimenti della carreggiata lungo la Tangenziale di Catania per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Lo comunica Anas, che annuncia limitazioni al transito dal 22 gennaio al 28 febbraio, esclusivamente in orario notturno, nella fascia compresa tra le 21.30 e le 6 del giorno successivo.

Gli interventi interesseranno tratti saltuari compresi tra lo svincolo di San Giorgio e quello di Passo Martino. In particolare, sono previsti restringimenti della carreggiata in direzione Siracusa tra il km 13,814 e il km 19,290, e in direzione Messina tra il km 19,290 e il km 14,250.

I lavori rientrano nel programma di riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza laterali e sono finalizzati a migliorare gli standard di sicurezza dell’infrastruttura. Anas raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle possibili rallentamenti.