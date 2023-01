Tavole, Laser e Foil Academy: al via l’anno sportivo del CVS

Vento in poppa con due regate zonali e tre week end ‘’accademici’’ per il Circolo Velico Sferracavallo

PALERMO – Si comincia domani (sabato 21 Gennaio) con il Campionato Zonale Tavole 2023 – Techno 293 e Windsurfer. In acqua circa settanta surfisti provenienti da tutti i circoli siciliani che si sfideranno in due giorni di prove. Domani alle 11,30, al termine del Coach meeting, sarà dato il ‘Segnale di avviso per la prima prova’. Domenica, tavole in acqua da mezzogiorno. Saranno disputate un totale di 6 prove per classe per non più di 3 prove al giorno.

28-29 Gennaio – Si torna sul campo di regata anche il fine settimana successivo (28-29 Gennaio) per la Regata zonale Ilca-Laser. Previsto l’arrivo di tantissimi atleti della classe delle derive monotipo – tra le classi più diffuse e formative – dai Circoli della VII Zona della FIV. Un’ulteriore occasione per promuovere la bellezza e il potenziale del nostro territorio.

Febbraio, 3 week end con la ‘’Foil academy’’ – Dal 3 al 19 Febbraio le barche ‘’voleranno’’ al Circolo Velico Sferracavallo grazie alla Next Generation Foil Academy” powered by Luna Rossa. Tre i fine settimana dedicati al foiling – la tecnica che consente agli scafi di ‘’planare’’sull’acqua – promossi dalla Federazione Italiana Vela (VII Zona) e ospitati a Marina di Ragusa (per la Sicilia Orientale) e al CVSF per l’unico appuntamento della Sicilia Occidentale. Dopo le tappe svolte in tutta Italia nei mesi precedenti, adesso è il turno della Sicilia e dei migliori giovani velisti di talento siciliani che avranno la possibilità di “volare” sui foil nel golfo di Sferracavallo. A guidare i ragazzi in acqua – su Nacra 17, Waszp, Skeeta, Kite foil, windsurf IQFoil Youth – diversi istruttori tra cui alcuni velisti di “Luna Rossa”.

“Il 2023 si preannuncia – spiega il presidente del CVSF, Giuseppe Giunchiglia – particolarmente impegnativo, e allo stesso tempo molto stimolante, sotto il profilo sportivo e logistico. Sono nove gli appuntamenti calendarizzati tra regate zonali, nazionali e internazionali, un numero che testimonia la credibilità, l’affidabilità e la professionalità del nostro Circolo. Siamo orgogliosi che, di anno in anno, la lista degli appuntamenti sportivi presso il nostro Circolo diventi sempre più lunga, prova tangibile della fiducia che viene riposta in noi dalla Federazione Italiana Vela, dalla VII Zona, dai direttivi delle diverse classi veliche, dai genitori e dalla ‘’flotta’’ di giovani velisti italiani. Un forte senso di gratitudine ci motiva e ci esorta a fare sempre di più e meglio nel nome della vela, unico vero motore del nostro Circolo”.