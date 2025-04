Telefonia, energia e assicurazioni: tutto ciò di cui hai bisogno, in un solo posto

In un mondo dove tutto cambia alla velocità di una connessione in fibra, trovare qualcuno che sappia davvero ascoltare e consigliare è un valore raro. A Trapani, dal 2002, c’è un punto di riferimento per chi cerca chiarezza e affidabilità nel mondo della telefonia: Anzelmo Telefonia. Fondata da Angelo Anzelmo quando aveva appena 19 anni, l’azienda è cresciuta seguendo – e spesso anticipando – i grandi cambiamenti del settore. In oltre vent’anni di attività, ha saputo trasformarsi da semplice rivenditore in un centro di consulenza completo per telefonia, energia e assicurazioni, offrendo soluzioni integrate e personalizzate che mettono davvero al centro le esigenze del cliente.

Anzelmo Telefonia: dall’energia alle assicurazioni

Dalle prime collaborazioni con Telecom Italia all’apertura verso tutti i principali operatori – TIM, Vodafone, Fastweb, H3G, Iliad, Sky – Anzelmo Telefonia ha sempre puntato su una cosa sola: offrire soluzioni personalizzate, su misura per ogni cliente, privato o azienda.

Chi entra in negozio non trova solo offerte su smartphone e abbonamenti, ma qualcuno che ascolta, analizza le sue reali necessità e propone la soluzione più adatta.

Nel 2020, in pieno fermento del mercato energetico, Anzelmo Telefonia ha lanciato uno sportello dedicato alle forniture di luce e gas. L’idea era semplice: offrire supporto anche in un settore dove spesso regnano confusione e scarsa trasparenza. Una scelta vincente, accolta con entusiasmo da clienti affezionati e nuovi utenti in cerca di affidabilità.

Ad oggi il team sta seguendo un percorso formativo per affiancare anche chi cerca soluzioni assicurative, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento trasversale per ogni esigenza legata alla casa, alla famiglia e al lavoro.

Angelo Anzelmo

Tecnologia accessibile e comprensibile

Tra i punti di forza di Anzelmo Telefonia c’è una consulenza su misura, pensata per orientare ogni cliente – sia privato che azienda – nella moltitudine di offerte di telefonia e internet. Il team affianca quotidianamente chi ha bisogno di una connessione più performante, di una soluzione aziendale più flessibile o semplicemente di capire quale proposta sia davvero conveniente.

Anzelmo Telefonia è anche al fianco di chi vuole fare un passo avanti verso l’innovazione, offrendo supporto nella transizione all’intelligenza artificiale con un approccio chiaro e accessibile. È proprio questa attenzione al singolo cliente e la capacità di instaurare un rapporto di fiducia duraturo, a rendere questa attività diversa da tante altre che operano nello stesso settore. Uno spirito che guarda avanti, con l’obiettivo di rendere la tecnologia uno strumento utile e alla portata di tutti.

Dove trovarli Il negozio si trova a Trapani, in Via Giovanni Battista Fardella, 74, ma Anzelmo Telefonia opera con clienti in tutta la Sicilia. È possibile contattarli sia tramite i loro canali social Instagram e Facebook, che telefonicamente al numero 333 892 9119, per ricevere supporto o prenotare una consulenza.