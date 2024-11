Tennis, domenica agrodolce per il Ct Palermo in A1 maschile e femminile

Vittoria esterna per i ragazzi che ottengono la salvezza, ko interno per le donne

Giornata agrodolce domenica 3 novembre per i colori del Ct Palermo. Vincono fuori casa per 4-2 sul cemento indoor di Massa Lombarda i ragazzi, che mantengono così il diritto di restare in Serie A1 anche per il 2025 senza dover ricorrere ai play out.

Sfuma però il 1° posto nel girone che significa semifinale e che viene conquistato dal Tc Santa Margherita Ligure che ha sconfitto, grazie anche al fondamentale contributo di Andrea Vavassori, in trasferta, il Tc Italia Forte dei Marmi.

Primo ko stagionale invece per le ragazze, battute a domicilio per 3-1 dal Park Tc Genova. Il Ct Palermo era comunque già certo del posto in semifinale (sono in programma il 17 e 24 novembre). Per arrivarci da prima classificata dovrà almeno pareggiare domenica 10 novembre, in casa, contro il Tc Padova che ha battuto Casale Monferrato.

Ct Palermo, salvezza conquistata dai ragazzi

Risultato più che positivo in quel di Ravenna per la formazione capitanata da Davide Cocco e Paolo Cannova. I quattro punti portano la firma, nei singolari, di Salvatore Caruso, che regola agevolmente il comasco Lorenzo Rottoli; del mancino spezzino Alessandro Giannessi, che supera senza patemi il giovane Pietro Ricci.

Ma anche di Gabriele Piraino, che beneficia del ritiro, dopo pochi quindici, del cesenate Francesco Forti, fermo dallo scorso luglio a causa di un infortunio. Il punto dell’1-3 per Massa Lombarda lo mette a segno Umberto Maria Giovannini, che prevale su un combattivo e mai domo Riccardo Surano con lo score di 5-7 7-6 6-4.

Nei due doppi, vittoria di Caruso – Giannessi su F. Giovannini – U. Giovannini, sconfitti invece Gabriele Piraino e Riccardo Surano per mano di Ricci e Rottoli.

Il Ct Palermo femminile cade in casa

Nel match disputato dalle ragazze del Ct Palermo tra le mura amiche contro la neopromossa formazione genovese del Park, i capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni non hanno potuto contare sulle prestazioni della ventenne Anastasia Abbagnato, bloccata a causa di un problema alla caviglia.

Nel confronto tra le due giocatrici numero 1, dopo oltre tre ore di autentica battaglia, Giorgia Pedone (n. 201 al mondo) è stata costretta al ritiro sotto 3-2 nel 3° e decisivo set contro la 37enne tedesca Anne Schaefer, n. 841 WTA. La tennista classe 2004 palermitana ha accusato una contrattura al quadricipite. A pareggiare i conti ci ha pensato la 28enne rumena Irina Fetecau, alla sua seconda gara in maglia Ct Palermo, vittoriosa in tre set a spese di Cristiana Ferrando.

Niente da fare invece per Virginia Ferrara, al suo esordio stagionale in singolare, che ha lottato strenuamente ma alla fine ha ceduto in tre parziali ad Anita Bertoloni giocatrice del vivaio ligure. Nel doppio, sigillo al match tiebreak di Schaefer – Bertoloni su Ferrara – Fetecau, che non hanno concretizzano tre palle match in loro favore.

Domenica 10 novembre sesta e ultima giornata della fase a gironi con il Ct Palermo che riceverà il Tc Padova che si trova attualmente al 2° posto con 9 punti ad una lunghezza di ritardo dalla nostra compagine. La squadra maschile invece si recherà in Liguria per affrontare il Tc Santa Margherita su erba sintetica.

Ct Palermo, i risultati

Massa Lombarda – Ct Palermo 2-4

Salvatore Caruso b. Lorenzo Rottoli 6-1 6-2

Alessandro Gianessi b. Pietro Ricci 6-1 6-1

Gabriele Piraino b. Francesco Forti 0-15 rit.

Umberto Giovannini b. Riccardo Surano 5-7 7-6 6-4

Lorenzo Rottoli – Pietro Ricci b. Riccardo Surano – Gabriele Piraino 3-6 6-6-4 10-6

Salvatore Caruso – Alessandro Giannessi b. Umberto Giovannini – Filippo Giovannini 7-5 6-4

Ct Palermo – Park Tc Genova 1-3

Anna Schaefer b. Giorgia Pedone 7-6 6-7 3-2 rit.

Irina Fetecau b. Cristiana Ferrando 6-3 3-6 6-4

Anita Bertoloni b. Virginia Ferrara 6-3 3-6 6-2

Anna Schaefer – Anita Bertoloni b.Virginia Ferrara – Irina Fetecau 4-6 6-4 12-10