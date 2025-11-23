 Tennis, il Ct Palermo femminile ottiene la terza finale scudetto di fila
Il pass per l’ultimo atto di Torino arriva al doppio di spareggio
Quando ormai sembrava tutto perso, ecco la zampata della coppia Anastasia Abbagnato-Giorgia Pedone che nel doppio di spareggio annullano ben 5 match point a Nuria Brancaccio e Marcella Dessolis, regalando così al Ct Palermo femminile il pass per la terza finale scudetto consecutiva.

Una sfida quella tra Tc Cagliari e Ct Palermo che ripartiva dal 3-1 conseguito dalle palermitane domenica 16 novembre e che, a causa della pioggia caduta nel capoluogo sardo, si è giocata sull’unico campo al coperto. Il primo singolare è iniziato poco dopo le 9, il doppio di spareggio è terminato alle 21.30, tra il delirio delle giocatrici e dei due storici capitani della formazione di Serie A1 del Ct Palermo Alessandro Chimirri Davide Freni. 

Nel primo match, Anastasia Abbagnato ha ceduto in tre set alla riccionese Alessandra Mazzola. Punto dell’1-1 arrivato grazie a Giorgia Pedone che anche questa settimana ha avuto ragione di Nuria Brancaccio sempre in tre parziali.

Sconfitta nel 3° singolare, la mancina 26enne Federica Bilardo per mano di Marcella Dessolis. Il successo della coppia Brancaccio – Dessolis su Pedone e Abbagnato rendeva così necessaria la disputa del doppio di spareggio per stabilire a chi assegnare il pass per la finale scudetto del 6 dicembre a Torino (cemento indoor). 

Sotto 7-5 3-0, le due atlete del vivaio del Ct Palermo, Anastasia Abbagnato e Giorgia Pedone mettevano a segno la super rimonta portando il confronto in loro favore per 4-6 7-6 10-5. Nel secondo parziale, i 5 match point annullati dalle giovani tenniste palermitane nate e cresciute al Ct Palermo. 

“Giorgia e Anastasia hanno vinto un match epico che difficilmente dimenticheremo – afferma il vice capitano Davide Freni -. Eravamo quasi fuori dalla finale scudetto e aver ribaltato così questa semifinale, magari è un buon presagio in vista del 6 dicembre dove ritengo che troveremo la squadra di Verona che è davvero molto forte. Adesso però pensiamo a festeggiare la conquista della terza finale di fila”.

Ritorno semifinale playoff Serie A1 femminile 

Tc Cagliari–Ct Palermo 3-2 al doppio di spareggio 

Giorgia Pedone b. Nuria Brancaccio 4-6 6-2 6-3 

Alessandra Mazzola b. Anastasia Abbagnato 2-6 6-1 6-3 

Marcella Dessolis b. Federica Bilardo 6-3 4-6 6-3 

Marcella Dessolis – Nuria Brancaccio b. Anastasia Abbagnato – Giorgia Pedone 7-5 2-6 10-8

Anastasia Abbagnato – Giorgia Pedone b.Nuria Brancaccio – Marcella Dessolis 4-6 7-6 10-5 

