Tennis, Ct Palermo femminile ancora in finale scudetto di Serie A1

Sabato 7 dicembre il circolo palermitano sfiderà l'AT Verona Falconeri

Per il terzo anno consecutivo il Ct Palermo presieduto da Giorgio Lo Cascio porta con estremo orgoglio una squadra della massima serie alla finale scudetto. Nel 2022 furono i ragazzi a raggiungerla, mentre lo scorso anno e quest’anno è toccato alle ragazze.

Sabato 7 dicembre al Circolo della Stampa Sporting di Torino, con diretta su Supertennis, il Ct Palermo proverà a vincere il suo primo tricolore a livello di Serie A1, AT Verona Falconeri permettendo. Un altro tricolore è giunto pochi mesi fa, a livello under 16 femminile, proprio sui campi di viale del Fante.

Il Ct Palermo batte in semifinale il Sudtirol

Sulla superficie in terra rossa al coperto del Tc Rungg Sudtirol si ripartiva dal 2-2 maturato domenica 17 novembre a Palermo. Ancora una volta si è rivelato decisivo il doppio, incamerato dalla collaudata coppia delle giovani atlete del vivaio palermitano Anastasia Abbagnato e Giorgia Pedone (quest’ultima disputerà con ogni probabilità a gennaio le qualificazioni degli Australian open) che si sono imposte in rimonta al match-tie-break nei confronti di Verena Meliss e Silvia Ambrosio.

Da segnalare che anche in questo return match, il Tc Rungg si è visto costretto a “regalare” un punto a causa del persistente problema al polso di cui soffre la 20enne bolzanina Laura Pfeifer, che dopo pochi 15 ha lasciato via libera a Virginia Ferrara, altro prodotto del florido vivaio del Ct Palermo.

Il 2° punto a livello di singolare è giunto dalla 21enne Anastasia Abbagnato, che ha sconfitto 6-4 6-4 Meliss. Abbagnato rimarrà in territorio altoatesino poiché la prossima settimana giocherà il 40.000 dollari Itf indoor di Selva Gardena. Sconfitta invece a sorpresa una poco brillante spagnola Marina Bassols Ribera, top 150 WTA, che ha raccolto solo 4 giochi nel match contro Silvia Ambrosio tedesca naturalizzata italiana.

Freni: “Ad oggi campionato straordinario”

A fine gara ecco le considerazioni di uno dei due capitani ovvero Davide Freni. L’altro capitano del team di viale del Fante è Alessandro Chimirri.

“Abbiamo fatto fino ad oggi un campionato straordinario – spiega Freni – già dalla prima giornata ho capito che le ragazze potevano regalarci qualcosa di unico. Sono maturate molto, sono più sicure e convinte e possono darci delle belle soddisfazioni per parecchi anni. Arrivare in finale con le nostre tenniste del settore giovanile per il secondo anno consecutivo è motivo di orgoglio per tutti, in primis per il circolo che ha sempre creduto in loro”.

“Per il prossimo 7 dicembre contro Verona ho sensazioni positive. Saranno 3 match molto equilibrati, avremo quasi certamente Marina Bassols che ci può dare una grossa mano, anche perché a Torino si giocherà nella sua superficie preferita e le altre compagne di team sono tutte abbastanza versatili a livello di adattamento. Non vediamo l’ora – conclude – che sia sabato 7 dicembre”.

Nella seconda semifinale andata in scena al Tc Padova è finita 2-2 tra biancoscudate a AT Verona Falconeri che dopo aver vinto 3-1 in casa nel match d’andata stacca così il pass per la finale. Nelle due semifinali, Verona ha sempre impiegato Aurora Zantedeschi, ottima doppista, Diletta Cherubini, mentre le due straniere che si sono alternate sono state la greca Valentini Grammatikopoulou e l’olandese Lesley Kerkove, entrambe gravitano intorno alla 400esima posizione Wta.

I risultati dei match

Tc Rungg – Ct Palermo 1-3

Silvia Ambrosio b. Marina Bassols Ribera 6-2 6-2

Anastasia Abbagnato b. Verena Meliss 6-4 6-4

Virginia Ferrara b. Laura Pfeifer 1-0 rit.

Anastasia Abbagnato – Giorgia Pedone b. Verena Meliss – Silvia Ambrosio 4-6 6-4 10-7