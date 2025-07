Tennis, Pedone unica italiana nelle qualificazioni del WTA 125 di Palermo

La tennista palermitana nell'entry list del tabellone minore

Due semifinaliste del Roland Garros sono iscritte alle qualificazioni dei 36^ Palermo Ladies Open, torneo WTA 125 in programma dal 19 al 27 luglio al Country Time club di Palermo.

L’entry list del tabellone minore è guidata dalla ventenne serba Lola Roadivojevic, n. 173 del ranking e vincitrice di 7 titoli ITF in carriera, seguita dalla ventunenne belga, Hanne Vandewinkel, n. 175 della classifica mondiale. Nella lista anche la slovena Tamara Zidansek, ex n. 22 al mondo, semifinalista al Roland Garros nel 2021 e l’argentina, Nadia Podororoska che sulla terra rossa di Parigi raggiunse la semifinale nel 2020.

L’unica italiana nel tabellone minore è la palermitana (che si allena al Country) Giorgia Pedone, n. 216 della WTA, ma con un best ranking da n. 183 al mondo.

“Il cut off delle qualificazioni si chiude con la Podoroska a conferma della qualità delle giocatrici presenti anche nel tabellone minore – sottolinea il direttore del torneo, Oliviero Palma –. Un tabellone che vede tra le iscritte anche una tennista come Mona Barthel, che in carriera ha vinto 4 titoli WTA. Il torneo, anche nella sua nuova veste di WTA 125, continua ad essere un punto di riferimento del circuito”.

Le partite delle qualificazioni – che mettono in palio 4 posti per il tabellone principale – si giocheranno sabato 19 e domenica 20 luglio. L’organizzazione ha a disposizione 2 wild card che dovrebbero andare ad altrettante tenniste azzurre.

Il tabellone principale del WTA di Palermo

Il tabellone principale è, invece, guidato da Mayar Sherif, ex n. 31 al mondo, semifinalista 2 anni fa al Country e vincitrice a maggio del WTA 125 di Parma.

La tennista egiziana è seguita dalla svizzera Jil Teichmann che al Country trionfò nel 2019 e dall’olandese Arantxa Rus (un titolo WTA e 33 ITF in carriera), n. 93 della classifica. Nel main draw anche la rumena Irina Camelia Begu, che ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro nel 2022.

Il torneo, dotato di un montepremi di 115 mila dollari, avrà un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio. L’organizzazione avrà a disposizione anche 4 wild card per il tabellone principale.