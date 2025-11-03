Tennis, Ct Palermo: il team maschile vince a Genova, pari per le ragazze

La squadra femminile si gioca la semifinale a Prato. Serve un miracolo ai ragazzi

Seconda vittoria stagionale per i ragazzi del Ct Palermo sul rosso indoor di Genova (la pioggia caduta sabato sera ha impedito di giocare all’aperto) al cospetto di un rimaneggiato Park Tc Genova fanalino di coda del girone 1.

Il pareggio colto in casa dal Tc Crema contro la capolista e con la certezza di un posto in semifinale per il Match Ball Country Club Firenze, rende complicato, almeno sulla carta, salvarsi direttamente e quindi chiudere secondi per Gabriele Piraino e compagni.

Dopo 5 giornate infatti, la classifica recita così: Match Ball Country Club Firenze 13, Tc Crema 8, Ct Palermo 7, Park Genova 0. Per arrivare al 2° posto, il Ct Palermo dovrà battere in casa il Match Ball Firenze Country Club domenica 9 novembre e sperare che il Tc Crema, in casa propria, non faccia altrettanto contro il Park Genova.

Il Ct Palermo maschile vince a Genova

Per quanto concerne la sfida andata in scena nel capoluogo ligure, prosegue nella sua straordinaria striscia d’imbattibilità il licatese Luca Potenza che sconfigge in due set Adrian Miletich. Vincono anche Gabriele Piraino (sul 6-4 2-0 in favore del 21enne mancino, Luigi Sorrentino si è ritirato) e il tedesco, al suo esordio stagionale, Adrian Oetzbach, 28 anni, n. 606 al mondo, che ha prevalso in tre set su Ceppellini.

Niente da fare invece per il 18enne Riccardo Surano battuto da Elia Ruffino, elemento del vivaio del Park al pari di Ceppellini e Sorrentino. Nei due doppi, affermazioni di Surano – Oetzbach e Piraino – Potenza.

Pareggio interno per il Ct Palermo femminile

Finisce 2-2 la gara valevole per la quinta giornata della fase a gironi della serie A1 femminile tra Ct Palermo e le piemontesi del Tennis Beinasco. Il pass per le semifinali, le ragazze siciliane lo dovranno conquistare domenica prossima in quel di Prato che ha pareggiato in casa contro AT Verona

Ad una giornata dalla fine della fase a gironi.

Questa la classifica attuale: AT Verona 8 punti, Ct Palermo 6, Tennis Beinasco e Tc Prato 5. Per approdare alle semifinali, al Ct Palermo potrebbe bastare anche un pari in Toscana, purché Beinasco non faccia bottino pieno a Verona.

Contro Beinasco questa mattina, facile successo di Anastasia Abbagnato contro la mancina del vivaio delle piemontesi Maria Canavese che racimola solo un gioco. Sul campo centrale, in apertura di programma, affermazione in due set delle 22enne Jennifer Ruggeri, 356 al mondo, nei confronti della francese Yasmine Mansouri , 382 del ranking. Sia Mansouri che la rumena Irina Cadantu hanno messo a referto due partite in questa fase a gironi e quindi potranno disputare lo step successivo.

In contemporanea, sul campo numero 2, più di un pizzico di rammarico per la numero 1 del team palermitano Giorgia Pedone battuta in rimonta, 5-7 6-2 6-4, dalla slovena 34enne Dalila Jakupovic, 304 al mondo, best ranking 69. Da segnalare che nel 3° set, la 21enne tennista del settore giovanile del Circolo Tennis Palermo era avanti 4-1 e servizio.

Nel doppio, ottima prestazione della collaudatissima coppia formata da Anastasia Abbagnato – Giorgia Pedone vittoriose in due parziali su Ruggeri – Federica Rossi.

Nel girone 1, già in semifinale il Tc Rungg Bolzano, quasi certamente da prima classificata, e il Tc Cagliari. Le prime classificate dei due gironi giocano le semifinali (16 – 23 novembre) contro le seconde classificate e con il vantaggio del return match in casa.

Ct Palermo: i risultati del weekend

Quinta giornata Serie A1 femminile: Ct Palermo – Tennis Beinasco 2-2

Dalila Jakupovic b. Giorgia Pedone 5-7 6-2 6-4

Jennifer Ruggeri b. Yasmine Mansouri 6-3 6-1

Anastasia Abbagnato b. Maria Canavese 6-0 6-1

Anastasia Abbagnato – Giorgia Pedone b. Jennifer Ruggeri – Federica Rossi 6-2 7-5

Quinta giornata Serie A1 maschile: Park Tc Genova – Ct Palermo 1-5

Gabriele Piraino b. Luigi Sorrentino 6-4 2-0 rit.

Luca Potenza b. Adrian Miletich 7-6 6-1

Adrian Oetzbach b. Alessandro Ceppellini 4-6 6-0 7-6

Elia Ruffino b. Riccardo Surano 6-3 6-3

Riccardo Surano – Adrian Oetzbach b. Alessandro Ceppellini – Giovanni Fonio 1-0 rit

Luca Potenza – Gabriele Piraino b. Elia Ruffino – Mattia Strazza 6-1 6-3