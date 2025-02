Nella zona di corso Calatafimi

PALERMO – Hanno tentato di sfondare la vetrina la scorsa notte in un negozio di calzature in via Gino Marinuzzi a Palermo.

L’assalto è fallito e i ladri sono fuggiti ancora prima di entrare. Indagano i carabinieri. Il colpo è avvenuto nella zona di corso Calatafimi e si aggiunge ai tanti denunciati nei giorni scorsi.