Assalto al distributore: sfondano la vetrata, fuggono col bottino

Una macchina usata come ariete

PALERMO – Assalto nella notte al distributore Eni di via Diaz a Capaci. I ladri, servendosi di un’auto come ariete, hanno sfondato la porta finestra del gabbiotto utilizzato come ufficio.

Quindi hanno preso la chiave del self-service e hanno razziato il denaro nella cassa. Il bottino deve ancora essere quantificato. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili.

Non solo quelle del distributore di benzina, ma anche di altre attività commerciali che potrebbero avere filmato l’arrivo e la fuga del commando che quasi certamente avrà usato una macchina rubata per lanciarsi a tutta velocità contro la vetrata. Una tecnica che si ripete in città come in provincia.