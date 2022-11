Terza vittoria di fila per la Re Borbone-Saber: piegato anche il Villafranca

Due volte in vantaggio la compagine palermitana si è fatta raggiungere sul 2-2 per poi trovare il successo al tie-break

PALERMO – Terza vittoria consecutiva della Re Borbone Saber Palermo nella settima giornata del campionato di Serie B maschile di volley. Il sestetto di Nicola Ferro, tornato in casa a distanza di un mese, ha piegato al Palaoreto la Sicily Villafranca Tirrena dell’ex Valerio Vermiglio col punteggio di 3-2 (parziali 25-21, 20-25, 25-19, 22-25, 15-12). Una vittoria sofferta, a causa di troppi alti e bassi nel rendimento dei biancoverdi, che avrebbero potuto conquistare i 3 punti se non si fossero concessi alcune distrazioni decisive. Due volte in vantaggio, la Re Borbone Saber si è fatta raggiungere sul 2-2, ma poi al tie-break ha tirato fuori l’orgoglio e si è aggiudicata il successo che permette di mantenere la quarta posizione in classifica. Grande protagonista della partita è stato Marco Lombardo, che ha messo a terra palloni importanti e ha trascinato i compagni, bene anche la prova del “martello” Nicola Atria e del libero Marco Sutera. Sabato prossimo la formazione del presidente Giorgio Locanto sarà di scena a Vibo Valentia, in casa del “fanalino di coda” ancora a zero punti, e potrà proseguire la scalata.

La cronaca. Inizio equilibrato, poi la Re Borbone Saber ha pigiato sull’acceleratore (10-6, 17-13), chiudendo il primo set sul 25-21. Stessa musica nel secondo parziale, ma sul 13-8 i palermitani si sono adagiati e i messinesi hanno operato il sorpasso, trascinati dallo scatenato Emanuele Corso, fino al 25-20. Punti nell’orgoglio, i palermitani hanno dominato il terzo set (25-19), ma in quello successivo, in vantaggio 11-7, si sono fatti rimontare dai tirrenici che si sono imposti 25-22. Tie-break nervoso, ma palermitani sempre in vantaggio fino al 15-12 finale.

IL TABELLINO

RE BORBONE SABER PALERMO-SICILY VILLAFRANCA TIRRENA 3-2

RE BORBONE SABER PALERMO: Sutera (L), Blanco 9, Donato (L), Ferro, Gruessner (16), Brucia, A. Simanella (1), Lombardo (21), Galia (3), Giordano, Opoku, G. Simanella (6), Atria (20). All. Nicola Ferro.

SICILY VILLAFRANCA TIRRENA: De Francesco (L), Schipilliti (4), Germaná, Schifilliti (3), Corso (27), Rizzo (10), Porcello, Sulfaro, Mazza (6), Princiotta (14), Pugliatti, Mastronardo (1), Cucca. All. Valerio Vermiglio.

Arbitri: Vincenzo Favara e Rossella Squillaci di Catania

Parziali: 25-21, 20-25, 25-19, 22-25, 15-12

I COMMENTI

L’allenatore Nicola Ferro: “Resta un pizzico di rammarico perché potevamo ottenere tre punti, invece si sono verificati alcuni cali inspiegabili che hanno rimesso in corsa i nostri avversari. Forse la distribuzione del gioco è stata scontata, c’è da lavorare soprattutto su questo aspetto e sulla concentrazione che lascia a desiderare. Nel secondo set eravamo in vantaggio 13-8, lasciarselo sfuggire è stato davvero assurdo, un peccato di inesperienza. Siamo stati bravi, però, al tie-break, sia mentalmente che fisicamente”.

Il presidente Giorgio Locanto: “Nel secondo e nel quarto set si sono verificati alcuni black-out che ci hanno fatto perdere un importante punto in classifica. Quando la squadra si è espressa ai suoi livelli è stata superiore, ma il rendimento non è stato costante nonostante l’ottima prova di Marco Lombardo. La terza vittoria di fila ci permette di rimanere in quota in classifica, ma bisogna migliorare la tenuta nervosa e mettere in campo più carattere”.

I risultati della settima giornata: Universal Viagrande-Callipo Vibo Valentia 3-0; Re Borbone Saber Palermo-Sicily Villafranca Tirrena 3-2; Letojanni-Raffaele Lamezia 3-1; Aquila Bronte-Cinquefrondi 3-1. Hanno riposato: Papiro Fiumefreddo e Paomar Siracusa.

Classifica: Letojanni 15 punti; Raffaele Lamezia e Universal Viagrande 13; Re Borbone Saber Palermo 10: Aquila Bronte 9; Cinquefronti, Paomar Siracusa e Sicily Villafranca Tirrena 7; Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia 0.