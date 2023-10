Torna il Festival del giornalismo enogastronomico di Galati Mamertino

A Galati Mamertino, nel Messinese

PALERMO – Anche quest’anno Galati Mamertino (Messina), piccolo borgo nel cuore dei Nebrodi, si prepara ad accogliere, il Festival del giornalismo enogastronomico, l’evento organizzato dall’associazione Network, in programma da domani a domenica nei locali de “L’Incubatore dei Nebrodi”, che attrae appassionati di cibo, vino e giornalismo da tutta la Sicilia. Il Festival del giornalismo enogastronomico, giunto ormai all’VIII edizione, ancora una volta si propone come un fondamentale momento d’incontro tra giornalisti, editori e imprenditori del settore enogastronomico, un’occasione unica per parlare delle nuove sfide del mondo del giornalismo e dell’editoria, ma anche di enogastronomia e valorizzazione delle identità locali.

Non a caso il tema centrale di questa edizione è “Sicilia Dop” ed è da qui, dai prodotti d’eccellenza del territorio e dalla riscoperta delle tradizioni, che il Festival intende ripartire per parlare del territorio dei Nebrodi, con tanti momenti divulgativi, che permetteranno di raccontare la filiera agroalimentare. A partire da domani gli spazi dell’incubatore, saranno animati da seminari, dibattiti e interviste ad esperti, con tanti publisher, giornalisti e ospiti d’eccezione, che faranno il punto sull’evoluzione dell’editoria digitale, le ultime frontiere del giornalismo, ma anche sull’enogastronomia siciliana, un mercato da raccontare e rilanciare, in un’isola ai primi posti per numero di prodotti tutelati, che però mostra ancora tutte le sue fragilità.

“Voglio ringraziare l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo e il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno che hanno creduto nella bontà del progetto – dice il sindaco Vincenzo Amadore – ma anche l’associazione Network e gli imprenditori che ormai da parecchi anni organizzano il Festival del giornalismo enogastronomico che punta alla valorizzazione di Galati Mamertino, rendendo il nostro Comune un punto di riferimento per i Nebrodi e non solo. Ringrazio tutte le illustri personalità, che saranno presenti in questi giorni, che avranno tra l’altro l’occasione di visitare le nostre bellezze naturalistiche ed enogastronomiche, contribuendo a far conoscere il nostro territorio”. Domani pomeriggio ad aprire il Festival sarà il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. A seguire un seminario organizzato in collaborazione con il Sindacato della Stampa parlamentare siciliana.