 Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni del Nas in 40 province
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni del Nas in 40 province

Coinvolto il mondo del bodybuilding
CARABINIERI
di
1 min di lettura

ROMA – Oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla procura di Savona, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nas di Torino e Genova in 40 province di tutta Italia nell’ambito di un’indagine su un traffico illecito di farmaci dopanti. Destinatari dei provvedimenti persone gravitanti nel mondo del bodybuilding.

Le perquisizioni sono in corso nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l’ausilio dei comandi dell’ Arma e dei Nas territorialmente competenti, nonché del personale della sezione Cripto valute del comando carabinieri Antisofisticazione monetaria.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI