La tragedia sotto gli occhi di un amico che non ha potuto far nulla

CAPRINO VERONESE (VERONA) – Un giorno di festa si è trasformato in tragedia. Elia Sarzi Braga ha perso la vita ieri, martedì 19 maggio, nel giorno del suo 23esimo compleanno. Il giovane aveva trascorso il pomeriggio tra le curve del Monte Baldo, insieme a un amico e alla passione che lo accompagnava da sempre: la moto.

Durante il ritorno a casa, però la tragedia, Elia ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto a Caprino Veronese.

La prima ricostruzione

Lo schianto è avvenuto intorno alle 17.45 lungo la strada provinciale 29A, all’altezza dell’incrocio di Boschi Perette. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane motociclista si sarebbe scontrato con un furgone per poi finire contro un’altra moto che stava sopraggiungendo in quel momento.

L’impatto è stato violentissimo. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il 23enne, ma le ferite riportate erano troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare.

L’amico ha assistito allo schianto ed è rimasto sotto shock. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità.

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