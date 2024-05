Sindaci, politica e cittadini insieme

TRAPANI – Trapani scende in piazza contro la individuazione dei siti di Calatafimi Segesta e Fulgatore per la realizzazione di depositi nazionale di rifiuti radioattivi. Assieme a sindaci, amministratori e associazioni, a riempire piazza Vittorio Emanuele sono stati parecchi studenti.

La protesta

Tra i presenti anche i deputati regionali Safina (Pd) e Ciminnisi (M5s). “È stato ribadito un ‘no’ motivato a questa scellerata ipotesi – dice Francesco Gruppuso, sindaco di Calatafimi Segesta -. Abbiamo evidenziato che le scelte non possono essere calate dall’alto ma, secondo la Convenzione di Aarhus che è un trattato internazionale volto a garantire l’opinione pubblica dei cittadini, attraverso la partecipazione dal basso”.

“Oggi gli studenti e i cittadini, insieme con la politica, lo hanno ampiamente esercitato – ha aggiunto -.

L’impegno adesso a inviare i documenti dei consigli comunali di Calatafimi Segesta e Trapani, dei 25 sindaci e le manifestazioni del popolo alla Sogin e al ministero dell’Ambiente. Non molleremo di un millimetro”.

“Come Movimento 5 Stelle Sicilia – ha ricordato Ciminnisi – lavoreremo perché l’Ars approvi la mozione affinché Trapani e Calatafimi non diventino la pattumiera d’Italia. Ci preoccupa il fatto che non abbiamo ancora ascoltato un ‘no’ altrettanto deciso da parte della maggioranza di centrodestra, né da parte del governo regionale. Al contrario, sembrano giungere da autorevoli rappresentanti del territorio preoccupanti voci di disponibilità a valutare le opportunità economiche”.

“Il nostro è un no secco e deciso – ha evidenziato Safina -. Condiviso oggi con centinaia di studenti trapanesi, oltre ai sindaci e alle forze sociali e produttive del territorio. Vedere le nuove generazioni difendere il loro futuro ci rende ancora più determinati. Dopo Segesta nelle scorse settimane, oggi è toccato a Trapani e poi ancora altrove. Continueremo a far sentire la nostra voce fino a quando la Sogin non farà marcia indietro. Non permetteremo a nessuno di deturpare la nostra meravigliosa terra”.

Tra i presenti anche l’assessore del Comune di Trapani Giuseppe Pellegrino: “Le scelte sono irrispettose anche dei criteri di esclusione. La politica, ogni forza politica, deve assumere posizione, i cittadini meritano di sapere”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA