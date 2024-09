Trapani, l’ordine dei medici critica la nomina di Migliazzo a direttore sanitario

"La nomina di un professionista esterno appare come scelta distante dai bisogno del territorio"

TRAPANI – L’Ordine dei Medici di Trapani prende posizione sulle nomine all’Asp. “Accogliamo con rispetto – dicono – la nomina del dottor Gaetano Migliazzo come direttore sanitario, riconoscendo le sue capacità professionali, tuttavia non possiamo nascondere il nostro rammarico per la decisione di non considerare i numerosi professionisti altamente qualificati della provincia”.

“La nomina di un professionista esterno, per quanto valido, ci appare come una scelta distante dai bisogni del territorio e delle persone che lo vivono. Chiederò un incontro urgente con il direttore generale”, concludono.