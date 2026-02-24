Trasporti gratis per le forze dell’ordine: “Approvazione ddl segnale di attenzione”

Rini (Fdi): "Sostegno concreto e investimento sulla sicurezza dei nostri territori"

PALERMO – “La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Alessandro Aricò, ha approvato il disegno di legge per il trasporto pubblico locale gratuito per le forze dell’ordine. Adesso sarà compito dell’Assemblea regionale siciliana approvare questa norma di grande rilievo”. Lo dice il segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Antonio Rini, che parla di “sostegno concreto ma anche un investimento sulla sicurezza dei nostri territori”.

L’assessore Aricò si è fatto promotore di un incontro con i sindacati di categoria per illustrare il disegno di legge. “Esprimiamo profonda soddisfazione per l’esito dell’incontro e ringraziamo tutta la Giunta regionale per l’attenzione dimostrata – afferma Giuseppe Accardo, segretario regionale del Sindacato nazionale finanzieri (Sinafi) -. Abbiamo riscontrato un segnale di apertura, ascolto e attenzione non scontato nei confronti delle forze dell’ordine e, in particolare, delle donne e degli uomini della guardia di finanza in forza ai reparti in Sicilia. Auspichiamo che l’iter legislativo prosegua spedito affinché questa attenzione si traduca al più presto in realtà operativa”.

Sulla stessa linea il consigliere del direttivo regionale Sinafi, Francesco Cutrò: “Siamo lieti di constatare come le istanze del personale siano state recepite con tale sensibilità. La gratuità dei mezzi pubblici, per chi indossa la divisa, rappresenta un investimento diretto sulla sicurezza percepita dai cittadini e un atto di rispetto verso i finanzieri che operano sul territorio siciliano”. Il Sinafi continuerà a monitorare i lavori, fiducioso che la politica siciliana saprà sempre fornire una risposta rapida e concreta a chi garantisce quotidianamente la legalità.