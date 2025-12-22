Trecastagni, bilancio di fine anno: avviati lavori pubblici per 15milioni

Il rendiconto di fine anno

TRECASTAGNI (CATANIA) – In occasione delle festività natalizie, l’amministrazione comunale di Trecastagni ha presentato il rendiconto delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno. Il sindaco Giuseppe Messina ha tracciato un bilancio degli interventi realizzati, evidenziando come l’ente sia stato inserito tra i dieci comuni più puliti della Sicilia per la gestione dei servizi ambientali e il decoro urbano.

Sul fronte delle infrastrutture, il piano dei lavori pubblici coordinato dall’assessore Edmondo Pappalardo ha visto l’avvio e il finanziamento di opere per oltre 15 milioni di euro. Gli interventi riguardano il restauro di edifici storici e chiese, il potenziamento di impianti sportivi, la manutenzione della viabilità, la creazione di piste ciclabili e la costruzione di nuovi asili nido.

Per quanto riguarda l’area sociale e il territorio, l’amministrazione ha riferito del potenziamento dei servizi di assistenza e dell’apertura del gattile comunale, a cui seguirà la progettazione di un cimitero per gli animali d’affezione.

Il sindaco ha concluso l’intervento ringraziando il Consiglio comunale e gli uffici tecnici per la “coesione istituzionale” dimostrata, formulando alla cittadinanza gli auguri per un sereno anno nuovo.