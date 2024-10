In ospedale sono stati applicati dei punti di sutura

TRENTO – Un uomo di 41 anni, Lenny Santana, è stato aggredito mentre lavorava come promoter per un brand sportivo nel negozio Cisalfa di via Pergher a Trento. La violenza si è verificata nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre.

Il tutto è accaduto perché il 41enne avrebbe richiamato un bambino che stava utilizzando alcuni macchinari esposti, per evitare che si facesse male. Il padre del bambino è intervenuto subito dopo il richiamo e si sarebbe scagliato contro Lenny, che ha provato in qualche modo a spiegare cosa era accaduto. L’uomo però lo ha prima spintonato e poi colpito ripetutamente con dei pugni alla testa.

Il racconto e i pugni

“Ero in servizio come promoter per un’agenzia di Milano che recluta persone per pubblicizzare determinati marchi quando ho notato un bambino che saltava in mezzo agli attrezzi per la ginnastica. Gli sono andato incontro e gli ho detto di prestare attenzione perché rischiava di farsi male. Gli ho chiesto poi dove fossero i suoi genitori invitandolo a raggiungerli e poco dopo il padre mi è venuto incontro“.

A quel punto è partita la violenza. “Il padre mi ha rimproverato dicendo che non potevo parlare così a suo figlio. Alla mia replica che, se lui ci fosse stato, non avrei parlato al bambino ma direttamente a lui, si è risentito insinuando che gli avessi dato del cattivo genitore. Ha quindi iniziato ad insultarmi nella sua lingua, al che gli ho chiesto di parlare in italiano o in una lingua a me comprensibile. Ha cominciato a spintonarmi e a darmi pugni facendomi sanguinare un po’ ovunque, per fortuna poco dopo sono arrivate l’ambulanza e la polizia”.

“Domani mi recherò con il mio avvocato in questura a Trento per sporgere regolare denuncia. Al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara la TAC non ha evidenziato anomalie. Grazie a Dio me la sono cavata, si fa per dire, con tre giorni di prognosi e due punti di sutura in testa”.

