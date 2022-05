Triestina-Palermo, febbre playoff: già 500 rosanero al “Nereo Rocco”

Sono 1800, invece, i tifosi di casa che hanno risposto presente fino ad ora

E’ stata già raggiunta quota 500 biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio “Nereo Rocco” di Trieste che domenica 8 maggio, a partire dalle ore 17.30, ospiterà il Palermo in occasione del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. I tifosi rosanero stanno cercando di organizzare la trasferta sia partendo dal capoluogo siciliano (che dista circa 1600 km via terra da Trieste) sia da varie regioni d’Italia, dove diversi gruppi di supporter palermitani si stanno muovendo per raggiungere la città friulana.

Lo stadio della Triestina ha una capienza di circa 26 mila posti a sedere e 1800 di questi sono stati acquistati dai tifosi di casa fino a questa mattina, così come riporta “Triesteprima.it”. I prezzi dei ticket sono stati definiti in collaborazione dalle due società, quindi anche per la gara di ritorno (in programma il 12 maggio alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”) le curve costeranno 5 euro.

“D’accordo con il Palermo, sia da noi che da loro le curve costeranno solo 5 euro in un’ottica di un pubblico sempre più numeroso. Si affrontano due capoluoghi di regione, due squadre storiche, due impianti bellissimi. Purtroppo una delle due dovrà interrompere il suo cammino, un peccato”, ha ammesso Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, ai microfoni dei canali social ufficiali del club.

Le due gara mettono in palio il passaggio al secondo turno nazionale dei playoff, con il Palermo che manterebbe lo status di testa di serie in caso di vittoria. I vantaggi riguardano diversi aspetti come disputare il match di ritorno in casa oppure, in caso di parità di punteggio e di differenza reti dopo la gara di ritorno, la possibilità di accedere al turno successivo.