Trofeo Dressage Endas Sicilia 2022: ritorno in grande stile

Cavalli e cavalieri tra i 6 e i 50 anni si sono sfidati sul rettangolo dell’Equiclub. Un trionfo di passione, divertimento e sport

PALERMO – Cavalli e cavalieri tornano in grande stile in Sicilia dopo le restrizioni dovute all’emergenza Covid. E lo fanno con la prima tappa del trofeo Dressage Endas Sicilia 2022. Un appuntamento che ha richiamato 76 binomi che si sono sfidati a colpi di arie sul rettangolo dell’Equiclub di Cinisi. Passione, divertimento, condivisione e sport nel senso più nobile del termine hanno avuto la meglio come sempre accade negli eventi Endas, con la competizione che è rimasta sullo sfondo.

Quattro i maneggi partecipanti: lo stesso Equiclub Cinisi, che ha ospitato l’evento, Amor Equum Carini, Case Api Cinisi e Rivolia Bronte. Quella disputatasi, domenica 15 maggio 2022, è stata la prima delle tre tappe del trofeo. Hanno gareggiato cavalieri tra i 6 e i 50 anni nelle categorie ID 20 (Pulcini, Junior e Senior) ed E 80 (Junior e Senior). I primi 5 binomi di ogni categoria si sono qualificati per la finale regionale.

“È stato il primo grosso evento nell’epoca dopo Covid e siamo rimasti impressionati dal riscontro avuto, è difficilissimo trovare in Sicilia un evento dressagistico con un così alto numero di binomi partecipanti. Spero che la fiducia e lo spirito dell’evento si possano ripetere il 29 maggio per la prima tappa del trofeo di Horse jumping e pony games, che si terrà sempre all’Equiclub Cinisi”, dice Giuseppe La Barbera, istruttore e organizzatore della prima tappa del trofeo Dressage Endas Sicilia 2022.

“Siamo qui a raccontare un’altra giornata straordinaria targata Endas, erano anni che non si vedevano così tanti partecipanti, così tanti giovani atleti in gara a un evento di dressage. Voglio complimentarmi con l’organizzazione per come è stata messa a punto la manifestazione in ogni singolo dettaglio”, dichiara Germano Bondì, presidente regionale di Endas Sicilia.