Cade l'accusa davanti al Tribunale

PALERMO – Era uno dei professionisti coinvolti nell’inchiesta sulla presunta maxitruffa sui fondi agricoli. L’architetto Salvatore Barbaro è stato assolto per non avere commesso il fatto. La sentenza è del giudice della quarta sezione del Tribunale Giangaspare Camerini. La posizione dell’imputato, difeso dall’avvocato Pietro Riggi, era stata stralciata e trasferita a Palermo per competenza territoriale.

Le indagini nel 2022 si concentrarono sull’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Palermo. Una sessantina di persone fra imprenditori, funzionari pubblici, commissari, professionisti si sarebbero messi d’accordo per spartirsi i fondi nazionali ed europei destinati ad aiutare le imprese agricole siciliane. Le pratiche sarebbero state “aggiustate” e i finanziamenti “pilotati” da funzionari corrotti.

I finanzieri “Gruppo Tutela Spesa Pubblica” del Nucleo di polizia economico-finanziaria, coordinati dall’ufficio palermitano della Procura europea, indagarono sui finanziamenti del “Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e 2014/2020” gestiti dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura della Regione siciliana. Si tratta dell’ente che valuta l’ammissibilità delle istanze.

Gli imprenditori non in regola ottenevano i finanziamenti con troppa facilità. In cambio avrebbero pagato tangenti e fatto piccoli e grandi favori. Da qui le accuse di truffa e corruzione.