Tucidide. Atene contro Melo: lo spettacolo di e con Alessandro Baricco, Giovanni Sollima, i 100 Cellos diretti da Enrico Melozzi e le attrici Stefania Rocca e Valeria Solarino

Uno spettacolo per celebrare i 100 anni dell’Associazione Siciliana Amici della Musica

Un grande appuntamento segnerà l’avvio delle celebrazioni per i 100 anni dell’Associazione Siciliana Amici della Musica: Tucidide. Atene contro Melo di e con Alessandro Baricco è lo spettacolo scelto da Giovanni Sollima, direttore artistico del centenario, violoncellista e compositore di fama internazionale, che andrà in scena giovedì 19 giugno alle ore 21.00 al Teatro di Verdura di Palermo.

«Per le festeggiare i cento anni degli Amici della Musica di Palermo – commenta Sollima – non si poteva non pensare ai 100 Cellos e alla loro straripante energia! Il progetto è particolare: una riscrittura – ricca di riflessioni e spunti estemporanei – da Tucidide. Atene contro Melo curata da Alessandro Baricco, con le mie musiche originali e che vedrà in scena lo stesso Baricco con Stefania Rocca, Valeria Solarino, me stesso al violoncello ed Enrico Melozzi alla direzione dei 100 Cellos.

Lo spettacolo fa per la prima volta tappa a Palermo dopo aver riempito importanti piazze come il Teatro Antico di Taormina, il Parco della Musica di Roma e, il 4 giugno scorso, il Teatro alla Scala di Milano. Nelle pagine de La Guerra del Peloponneso di Tucidide scelte per questo spettacolo, si racconta dell’ambasciata che gli Ateniesi mandarono agli oligarchi di Melo prima di attaccare la loro isola. Curiosamente, Tucidide racconta questo incontro di ambasciatori come se vi avesse partecipato: riferisce le parole esatte pronunciate dagli ambasciatori e ricostruisce in modo drammaticamente vivissimo lo scontro verbale tra i due schieramenti. Per noi contemporanei, riascoltarle è di particolare fascino se si pensa al contenuto del dibattito che si scatenò tra Meli e Ateniesi: una feroce riflessione su cosa rimane della Giustizia e del Diritto quando si trovano di fronte un aggressore e un aggredito, un forte e un debole, un vincitore e un vinto. Nelle parole eleganti ma durissime degli ambasciatori è tramandato uno scontro che continuerà a turbare l’Occidente per secoli: come salvare il valore della Giustizia nell’esercizio della politica e della guerra. L’attualità dello spettacolo, nel contesto internazionale in cui ci troviamo a vivere, è straordinaria: si pensi alla già iconica fotografia che ritrae il Presidente degli Stati Uniti d’America Trump e il Presidente dell’Ucraina Zelensky, seduti uno di fronte all’altro nella Basilica di San Pietro.

Le luci del Teatro di Vedura si accenderanno quindi, giovedì 19 giugno alle 21.00, sui protagonisti dello spettacolo: 100 violoncelli faranno, oltre che da orchestra, da scenografia suggestiva, rappresentando un esercito che ora evoca la flotta degli ateniesi, ora la violenza, con gli archetti a fare da lance e gli strumenti da scudi. A dirigerli sarà Enrico Melozzi e sui loro leggii le musiche composte per l’occasione dallo stesso Sollima che sarà anche violoncello solista. In scena, oltre alla voce narrante di Alessandro Baricco – che ha ideato sia la drammaturgia che la regia dello spettacolo – anche le attrici Valeria Solarino e Stefania Rocca, che saranno rispettivamente le voci degli Ateniesi e dei Meli.

I biglietti di Tucidide. Atene contro Melo sono già in vendita sul sito www.amicidellamusicapalermo.net (da 30 a 70 euro) e sul circuito Ticketone. Saranno disponibili anche il giorno stesso presso il botteghino del Teatro di Verdura a partire da un’ora prima dello spettacolo o presso i box office convenzionati.

Box Office

Punto vendita principale

Box Office c/o MilleMondi

via Mariano Stabile 233 – Palermo – tel. 091335566

dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Altri punti vendita

Di Piazza Cartoleria via Marchese di Villabianca 91

Borzì Viaggi – Tickets Sicilia via Gioacchino di Marzo 42

Siciliamando via dell’Autonomia Siciliana 116

Tabaccheria 291 via Franz Liszt 11

Di Maria Viaggi – Tickets Sicilia via dei Nebrodi 65

La tua edicola piazza Castelforte

Bar Rosanero piazzetta Porta Reale