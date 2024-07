Turgis vince la tappa degli sterrati al Tour de France

TROYES (FRANCIA) (ITALPRESS) – E’ stato Anthony Turgis a vincere la nona tappa del Tour de France 2024, la Troyes-Troyes di 199 chilometri con tratti in sterrato. Dopo una serie di scatti, fughe e contrattacchi il 30enne corridore francese ha anticipato nella volata ristretta il britannico Tom Pidcock (Ineos) e il canadese Derek Gee (Israel-Premier Tech). Terza vittoria transalpina nella Grande Boucle, non cambia nulla per quanto riguarda la classifica generale, con lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) che mantiene la maglia gialla di leader davanti al belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e al danese e bi-campione in carica Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike). Domani primo giorno di riposo, poi si ripartirà martedì con la decima frazione, la Orleans-Saint Armand-Montrond di 187 chilometri.

(ITALPRESS).