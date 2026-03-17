L'annuncio: rinasce l'ex Club Med di Kamarina

RAGUSA – “L’arrivo a Ragusa del gruppo Mangia’s che ha deciso di investire in questa zona, facendo rinascere, in una nuova e lussuosa struttura, l’ex Club Med di Kamarina, è una bellissima notizia”. Lo dichiarano Nico Torrisi, presidente di Federalberghi Sicilia e Rosario Dibennardo, presidente di Federalberghi Ragusa.

“Una scelta, quella della compagnia, che ci riempie di soddisfazione, anche perché si tratta di un gruppo stimato che, col suo presidente e Ceo, Marcello Mangia, fa già parte del Consiglio direttivo della nostra associazione”, proseguono.

Federalberghi: “Saprà attrarre un’utenza di alto livello”

“La struttura che prende il nome di Costa Ragusa Borgo & Resort – aggiungono Torrisi e Dibennardo – prevede oltre 500 camere di lusso ed è chiaramente una novità che non può che far bene al nostro territorio, sia sul piano dei livelli occupazionali, sia su quello dell’indotto”.

“La scelta di Mangia di associarsi a Federalberghi Ragusa, poi, è una ulteriore soddisfazione che si tradurrà in un aumento del numero di posti letto rappresentato dall’associazione in provincia, raggiungendo di gran lunga la maggioranza. Siamo certi che questo investimento saprà attrarre un’utenza di alto livello che troverà nel territorio del Ragusano – concludono Torrisi e Dibennardo – luoghi di grande interesse e fascino”.

Mangia: “Un passo strategico che rafforza presenza in Sicilia”

“Questo investimento – commenta Marcello Mangia, presidente e CEO del gruppo Mangia’s – rappresenta per noi un passo strategico nel percorso di crescita del Gruppo e nel rafforzamento della nostra presenza in Sicilia, sempre più centrale nel turismo internazionale”.

“Con Costa Ragusa – aggiunge – vogliamo contribuire alla valorizzazione e al posizionamento internazionale di un territorio straordinario: un ampio progetto di ospitalità che punta a sviluppare un nuovo hub turistico, capace di attrarre una clientela di alto profilo e generare – conclude Mangia – valore duraturo per l’economia locale, in sinergia con le istituzioni e con l’intero sistema turistico”.

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