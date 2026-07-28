Turismo, Leto e Milazzo: “Il Teatro Politeama sia aperto ai croceristi”

"Investire nella cultura significa investire nel futuro di Palermo"

PALERMO – “Il Teatro Politeama Garibaldi è tra i più prestigiosi teatri monumentali d’Italia e rappresenta uno dei simboli più riconoscibili dell’identità culturale di Palermo. Per questo riteniamo sia arrivato il momento di valorizzarlo come merita, trasformandolo in una vera porta d’ingresso culturale della città per le migliaia di turisti che ogni giorno arrivano dal mare”, lo dichiarano Teresa Leto, Vicepresidente della Commissione Turismo del Comune di Palermo, e Giuseppe Milazzo, capogruppo di FdI.

La loro proposta punta a una maggiore fruizione del Teatro Politeama Garibaldi attraverso l’apertura nelle ore mattutine e la realizzazione di una programmazione artistica da inserire nei pacchetti escursioni dei passeggeri delle navi da crociera che sostano in città per 6-8 ore.

“L’obiettivo – spiegano – è avviare un dialogo con le compagnie crocieristiche e con gli operatori turistici affinché gli spettacoli del Politeama possano essere inseriti tra le esperienze offerte ai visitatori che scelgono Palermo come tappa del loro viaggio. Sarebbe un modo concreto per far conoscere la nostra identità culturale e offrire un’esperienza autentica a chi visita la città attraverso brevi spettacoli dalla durata di 45-60 minuti in più lingue”.

Leggi anche Palermo, neonato con gravi malformazioni salvato al Policlinico “Boicotta l’Italo belga”, adesivi anonimi a Mondello Mafia, 41 anni fa l’uccisione del commissario Beppe Montana

Le ricadute economiche sul piano economico

L’iniziativa produrrebbe importanti ricadute anche sul piano economico. “Più cultura significa anche più sviluppo. Un teatro vivo durante tutta la giornata contribuirebbe ad aumentare la permanenza dei turisti nel centro cittadino, con benefici per attività commerciali, ristorazione, artigianato e servizi, sostenendo l’intero indotto turistico. Inoltre, l’iniziativa non comporterebbe nuovi oneri per il bilancio comunale, poiché gli spettacoli verrebbero acquistati dai crocieristi, attraverso accordi con le compagnie di navigazione e i tour operator”.

“Investire nella cultura – concludono – significa investire nel futuro di Palermo. Dobbiamo creare sinergie tra istituzioni, operatori culturali e settore turistico per fare del Teatro Politeama un simbolo ancora più forte della nostra città e un punto di riferimento per il turismo culturale internazionale. Palermo ha tutte le potenzialità per diventare un modello di eccellenza nel Mediterraneo, e questa proposta va proprio nella direzione di una città più attrattiva, dinamica e capace di valorizzare il proprio straordinario patrimonio artistico e culturale”.