 Uccise una famiglia, affievolita la misura cautelare: andrà in Cta
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Uccise una famiglia, affievolita la misura cautelare: andrà in una Cta

Butera Giuseppe Centorbi
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
La decisione del magistrato di sorveglianza di Catania per il bracciante Giuseppe Centorbi
IL DELITTO A BUTERA
di
1 min di lettura

CATANIA – Il magistrato di sorveglianza di Catania ha ritenuto la sua pericolosità sociale “affievolita” e ha disposto il trasferimento, in una Cta, per il bracciante agricolo cinquantacinquenne Giuseppe Centorbi.

Nel giugno 2011, in contrada Desusino, a Butera (Caltanissetta), Centorbi uccise Filippo Militano, la moglie Giuseppa Carlino e il figlio della coppia di appena tredici anni. I giudici della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, dopo l’ergastolo deciso dal giudice, disposero l’assoluzione ritenendo del tutto assente la capacità di intendere e di volere del bracciante agricolo.

Venne sottoposto a una misura per oltre dieci anni, con la collocazione in una Rems (l’ex ospedale psichiatrico giudiziario). Il magistrato di sorveglianza di Catania, adesso, ha accolto la richiesta di riesame avanzata dal difensore di Centorbi, l’avvocato Salvo Macrì.

La difesa ha riferito che le condizioni del cinquantacinquenne, nel corso del tempo, sono progressivamente migliorate. La collocazione nella Cta, decisa dal magistrato etneo, consentirà minori restrizioni a Centorbi, che comunque sarà sottoposto a libertà vigilata per un anno.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI