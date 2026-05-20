 Ue, sì all’accordo sui dazi con gli Usa. Von der Leyen “Passo avanti”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ue, sì all’accordo sui dazi con gli Usa. Von der Leyen “Passo avanti”

Ue, sì all’accordo sui dazi con gli Usa. Von der Leyen “Passo avanti”
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
1 min di lettura

BRUXELLES (ITALPRESS) – I membri del Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l’attuazione dell’accordo commerciale di Turnberry, concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Lo ha annunciato la presidenza cipriota dell’Ue. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto con favore l’intesa. “Questo significa che presto rispetteremo la nostra parte dell’impegno preso” con gli Stati Uniti, ha scritto su X, auspicando la “finalizzazione del processo” il prima possibile. “Insieme, possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso”, ha aggiunto.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI