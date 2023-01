Catania, lanciata la fuga per la vittoria: tris ai danni del Ragusa

Gli etnei incrementano ulteriormente il vantaggio in classifica sugli inseguitori Lamezia e Locri

4' DI LETTURA

CATANIA – Con tre gol in diciassette minuti il Catania supera agevolmente un Ragusa subito in difficoltà anche per l’inferiorità numerica materializzatasi dopo appena 19 minuti di gioco, in occasione del calcio di rigore che ha sbloccato il punteggio. Rosso diretto, infatti, per Cess Nignama dopo un intervento falloso ai danni di Castellini che si apprestava a ribadire in rete una corta respinta di un compagno sulla linea, dopo il colpo di testa di Sarao. Dal dischetto, capitan Lodi ha poi siglato l’1-0. Sull’onda d’ entusiasmo, ben presto arriva anche il raddoppio di uno spumeggiante Chiarella, di gran lunga il migliore in campo. Poi ci pensa Andrea Russotto a sugellare il pomeriggio di festa con una conclusione, a dire il vero non irresistibile, sulla quale Truppo s’incarta lasciandosi superare dal pallone che rotola in rete.

La partita finisce praticamente qui, anche se nella ripresa i rossazzurri non sfruttano alcune buone opportunità per segnare ancora (palo di Palermo!) con il Ragusa che si affida solo a qualche fugace ripartenza. In occasione di una di queste, Groaz si mette in luce deviando in tuffo il gran tiro di Manfrè. Il tecnico rossazzurro, Ferraro, concede spazio anche ad alcuni giovani come Pedicone, Di Grazia e Alessandro Russotto, oltre a Giovinco e De Luca, ed il secondo tempo scivola via in scioltezza sino alla consueta corsa finale, sotto le Curve, dei calciatori etnei per festeggiare l’ennesimo successo che consente al Catania di incrementare ulteriormente il vantaggio in classifica sugli inseguitori (si fa per dire!) Lamezia e Locri, distanti adesso 12 punti dopo i rispettivi pareggi. Domenica prossima Castellini e compagni saranno impegnati contro il San Luca sul campo di Locri.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

4° sgroppata di Palermo… falciato qualche metro prima di entrare in area iblea: punizione; la successiva conclusone di Lodi sbatte contro la barriera!

11° Catania vicino al vantaggio: sul cross radente dalla sinistra… prima manca la deviazione Lodi e poi Sarao conclude a botta sicura… trovando la deviazione in angolo di un difensore avversario;

16° cross insidioso di Iseppon con Castellini bravo ad anticipare di attaccanti iblei;

17° tiro alto di Boccia;

19° rigore per il Catania: sul cross proveniente dalla bandierina, colpo di testa di Sarao salvato sulla linea dal disperato intervento di Falla. Irrompe Castellini che viene atterrato da Cess Nignama: l’arbitro assegna il penalty al Catania ed espelle Cess Nignama. Ragusa in 10 uomini!

21° dagli 11 metri, Lodi trafigge Truppo: 1-0 !

27° diagonale di Boccia deviato in corner;

28° conclusione al volo, dal limite, di Rizzo: alto!

29° Rizzo ci riprova dalla distanza: angolo!

30° raddoppio del Catania: intervento dubbio, in piena area, su Russotto: l’arbitro lascia proseguire e Chiarella spedisce in porta il pallone del 2-0 !

33° Truppo respinge la conclusione a botta sicura di Sarao;

34° anche Palermo tira a botta sicura ma trova la deviazione in angolo di un difensore ospite;

37° traversa colpita da Russotto dopo un’azione condotta da Rapisarda e Chiarella;

38° terzo sigillo del Catania: “papera” di Truppo che s’incarta sulla conclusione dalla distanza di Russotto con il pallone che sfugge al portiere ibleo e rotola in fondo al sacco: 3-0 !

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude con il Catania saldamente in vantaggio di tre reti ed in superiorità numerica.

SECONDO TEMPO

5° nel Ragusa, Manfrè, Messina e Floro Valenca sostituiscono Grasso, Strumbo e Ditefano

7° sul cross di Rapisarda, colpo di testa di Palermo con il pallone che finisce sul palo: poi Rizzo manda a lato di poco;

14° nel Ragusa. Strumbo G. rileva Falla;

20° nel Catania, Giovinco prende il posto di Russotto;

22° conclusione senza pretese di Vitelli;

27° gran tiro, dalla distanza, di Giovinco: il pallone sibila di poco alto sulla traversa;

28° nel Catania, De Luca prende il posto di Sarao;

33° nel Catania, Pedicone (al debutto) sostituisce Chiarella;

33° nel Ragusa, l’acciaccato Vitelli lascia il posto a Napoli;

35° Groaz si distende in tuffo e devia in corner il gran tiro di Manfrè!

37° colpo di testa di Strumbo G. a lato;

41° nel Catania, Di Grazia subentra a Lodi;

45° concessi 3 minuti di recupero;

46° nel Catania, Russotto Al. prende il posto di Rapisarda;

48° finisce 3-0 per il Catania!

IL TABELLINO

CATANIA SSD (4-3-3) – Groaz, Rapisarda (dal 46°s.t. Russotto Al.), Somma, Castellini, Boccia, Rizzo, Lodi (k) (dal 41°s.t. Di Grazia), Palermo, Chiarella (dal 33°s.t. Pedicone), Sarao (dal 28°s.t. De Luca), Russotto (dal 20°s.t. Giovinco). A disposizione: Bethers, Ferrara, Bani, Privitera. Allenatore: Giovanni Ferraro.

RAGUSA (3-5-2) – Truppo, Falla (dal 14°s.t. Strumbo G.), Pertosa, Strumbo D. (dal 5°s.t. Messina), Cacciola, Cess Nignama, Distefano (dal 5°s.t. Floro Valenca), Iseppon, Vitelli (dal 33°s.t. Napoli), Varela, Grasso (k) (dal 5°s.t. Manfrè). A disposizione: Pitarresi, Gozzo, Bozzanga, Alili. Allenatore: Filippo Raciti.

Arbitro: Silvio Torreggiani di Civitavecchia. Assistenti: Piero Bennici (Agrigento) e Stefano Vito Martinelli (Potenza).

Reti: 21°p.t. Lodi (CT) su rigore; 30°p.t. Chiarella (CT); 38°s.t. Russotto (CT).

Ammoniti: Grasso (RG); Pertosa (RG); Messina (RG).

Espulsi: Cess Nignama (RG) al 19°p.t.

Squalificati:Lorenzini (CT); Randis, Ferretti, Meola (RG).

Indisponibili:Forchignone, Sarno, Litteri, Jefferson, Vitale (CT); (RG).

Note: Prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria del compianto Gianluca Vialli.

Spettatori: 15.483.