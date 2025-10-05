Un convegno dedicato al futuro delle professioni tra reti, aggregazioni e nuove sfide societarie a Palermo

Il 10 ottobre 2025, lo splendido Salone della Musica di Villa Malfitano a Palermo accoglierà un evento di particolare rilievo per il mondo delle professioni: il convegno promosso da ACBGroup, dal titolo

“Aggregazione tra Studi Professionali e Operazioni di Riorganizzazione Societaria”.

Un tema oggi più che mai attuale, al centro del dibattito tra chi vive e costruisce quotidianamente la trasformazione degli studi professionali, delle imprese e dei modelli di collaborazione tra realtà spesso ancora troppo frammentate.

Un’occasione unica di confronto e aggiornamento per i professionisti dell’area legale, fiscale e aziendale: è questo lo spirito del convegno organizzato da Studio Errante di Palermo, studio appartenente al network ACBGroup, in collaborazione con l’Ordine Dottori Commercialisti di Palermo, con il supporto di Banca Investis e la media partnership del Gruppo24Ore.

Il Convegno: un confronto aperto

Dalle 9.00 alle 13.00, si alterneranno professionisti, accademici e figure istituzionali di spicco, con l’obiettivo di analizzare e discutere le opportunità offerte dai nuovi modelli aggregativi, sia tra studi professionali che in ambito societario, e le implicazioni organizzative, fiscali e manageriali che ne derivano.

Ospiti istituzionali e relatori d’eccellenza

Dopo i saluti iniziali affidati a Salvatore Errante Parrino, dello Studio Errante Dottori Commercialisti e membro ACB, interverranno anche Elbano de Nuccio, Presidente del CNDCEC, Michele Casò, Presidente di ACBGroup e membro ACB Milano, Nicolò La Barbera, Presidente ODCEC Palermo, e Alessandro Dagnino, Tributarista e Assessore regionale per l’Economia della Regione Siciliana.

Tra i temi trattati, spiccano l’aggregazione tra studi professionali, affrontata nell’intervento introduttivo dell’avvocato Ornella Bertolazzi (Studio Righini, ACB Verona), e la riorganizzazione dei gruppi societari in tempi di crisi, oggetto della relazione del professor Alberto Stagno d’Alcontres. A seguire, Michele Pizzo, Presidente dell’Organismo Italiano di Contabilità, si concentrerà sulle operazioni di business combination, mentre Stefano Vecchi, CEO di Banca Investis, offrirà un punto di vista strategico sul ruolo del capitale e dei fondi nella crescita aziendale.

Non mancherà un focus speciale sul territorio siciliano, con l’intervento del Presidente CCIAA Palermo e Enna, Alessandro Albanese, e un approfondimento sulla razionalizzazione fiscale degli scambi di partecipazioni, a cura del professor Giuseppe Corasaniti, dello studio Uckmar di Genova, esperto di diritto tributario.

A chiudere il convegno, le riflessioni di Linka Zangara, Of Counsel dello Studio Zangara e membro ACB Catania, e di nuovo Salvatore Errante Parrino, che tireranno le somme di una mattinata intensa e di alto profilo, tracciando il valore della collaborazione tra professionisti e l’importanza del network ACB come strumento di crescita e innovazione.

A guidare e moderare il dibattito sarà Nino Amadore, giornalista del Sole 24 Ore, garanzia di un confronto lucido e strutturato.

L’ingresso è gratuito, ma la partecipazione è soggetta a registrazione online. Per iscriversi, è sufficiente compilare il form disponibile al link: https://tinyurl.com/iscrizioneconvegnoacb

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria organizzativa di ACBGroup all’indirizzo eventi@acbgroup.co o al numero 02 4805661.

Un appuntamento imperdibile per chi desidera comprendere da vicino le nuove traiettorie del mondo professionale, tra evoluzione normativa, scenari economici e strategie di aggregazione.