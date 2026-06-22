 Un giorno a Bosco Ficuzza per i minori in comunità con Fondazione Cancascì: «Serve fare rete»
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Un giorno a Bosco Ficuzza per i minori in comunità con Fondazione Cancascì: «Serve fare rete»

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«Spesso, purtroppo, chi più si avvicina a una posizione importante più si allontana dai problemi degli altri». Parla della solitudine di chi opera nel sociale Giusy Ficara, responsabile delle comunità alloggio La Gabbianella e I cangurini di Palermo. Luoghi che ospitano minori affidati dal tribunale attraverso i servizi sociali, a seguito di incuria familiare, maltrattamenti e abusi. Ma lo fa in un giorno speciale per i bambini dagli 0 ai 13 anni ospitati: una gita alla riserva naturale Bosco della Ficuzza. Un’occasione nata proprio dalla rottura di quell’isolamento dal territorio: attraverso la collaborazione – ripetuta durante l’anno – con la fondazione Michele Cancascì, ramo benefico dell’azienda palermitana Levantoil. Che ha finanziato la giornata e varie altre iniziative durante l’anno. «La fondazione è intitolata a mio padre, che è sempre stato una persona attenta ai bisogni degli altri – racconta il ceo di LevantoilAntonio Cancascì -. Quello che faccio lo devo a lui».

La giornata nel bosco come esperienza sana di vita

Una colazione all’aria aperta, una passeggiata nella natura, la visita ai volatili in cura al centro regionale recupero fauna selvatica, i giochi nell’area attrezzata tra bici scivoli. Attività che sembrano normali occasioni di svago. Ma che rappresentano opportunità fuori dall’ordinario per dei minori «spesso privi di esperienza sana della vita, dalla scuola all’alfabetizzazione emotiva», spiega Ficara. E non solo. «Noi portiamo i bambini al parco o in piscina ma, ad esempio, non tutti sanno pedalare. Perché sono esperienze esclusive, difficili da vivere quando un operatore esce con quattro bambini alla volta – continua la responsabile -. O quando si trovano in contesti non protetti, difficili da vigilare. Ecco perché una cosa così semplice come la giornata di oggi diventa più di un momento di svago, ma è un aiuto a fare esperienza, a coordinare corpo e mente».

Il rapporto col territorio e l’impegno dei privati

Un lavoro difficile quello degli educatori, che seguono ogni giorno i bambini in tutte le loro necessità: da quelle sanitarie a quelle scolastiche, compresa la riabilitazione motoria ed emotiva. «Un lavoro in cui, spesso, ci si sente soli – conclude Ficara -. Perché, purtroppo, poche persone hanno la sensibilità e la capacità di fare comunità». «Il rapporto con queste comunità alloggio e i loro piccoli ospiti è stata, per me, una lezione di vita – commenta Cancascì -. I bambini, in particolare, meritano sempre attenzione, specie quando non hanno nessuno». Situazioni in cui le imprese, oltre a far crescere economicamente il territorio, posso anche dare una mano in più. «Io provo a farlo con varie iniziative – conclude Cancascì – ma lo raccomando sempre anche ai miei colleghi. Bisogna essere presenti, anche con gesti che non costano molto, come questo, ma possono creare valore».

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