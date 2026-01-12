Un immobile di famiglia diventa bene di comunità: inaugurata la sede stabile de “La Casa di Chiara e Francesco”

“La Casa di Chiara e Francesco” oggi compie un passo storico: una sede stabile e definitiva.

Ramacca (CT)– “La Casa di Chiara e Francesco” esiste da tempo, è cresciuta negli anni tra bambini, famiglie, attività educative, professionisti e volontari. Ma ieri pomeriggio è accaduto qualcosa di diverso. Qualcosa di decisivo.

Ieri, infatti, è stata inaugurata ufficialmente la sede fisica e operativa permanente del centro socio-educativo: un immobile di proprietà della famiglia Gravina, trasformato in un luogo stabile, accogliente e finalmente “definitivo”, destinato ad ospitare La Casa di Chiara e Francesco.

Un passaggio storico che segna una svolta concreta: non si dovrà più passare da una sede all’altra, non si dovrà più rincorrere spazi, soluzioni temporanee o adattamenti. Da ieri, la Casa ha una Casa.

Un pomeriggio di gioia condivisa

L’inaugurazione ha riunito istituzioni, cittadinanza attiva e comunità educante. Erano presenti il sindaco Rosario Gravina, rappresentanti dell’amministrazione comunale e del consiglio comunale, il capo area dei servizi sociali, oltre a genitori, bambini, volontari e professionisti che in questi anni hanno reso possibile il cammino educativo del centro.

Un momento di grande intensità, culminato con la benedizione dei locali da parte di padre Ninè Valdini, che ha rafforzato il senso spirituale e umano di questo nuovo inizio: una casa che nasce per accogliere e proteggere, per far crescere e non lasciare indietro nessuno.

L’atmosfera era quella delle occasioni rare, quelle in cui si percepisce chiaramente che non si sta assistendo a una semplice cerimonia, ma a un atto comunitario: una promessa fatta davanti a tutti.

Il discorso del presidente: “Il bene va seminato anche quando sembra impossibile”

Ad aprire gli interventi è stato il presidente di Project-form, Leonardo Gravina, con un discorso profondamente evocativo, capace di intrecciare memoria, visione e responsabilità.

Il presidente ha ricostruito il percorso che ha portato fino a questo traguardo: anni di attività educative e sociali nati dal basso, dall’ascolto reale delle fragilità presenti nel territorio. Un cammino fatto di tentativi, impegno costante, fatica quotidiana, ma anche di gioie immense: quelle che arrivano quando si riesce a cambiare direzione a una vita, quando un bambino torna a sorridere, quando una famiglia sente di poter respirare.

Nel discorso emerge con forza un concetto: questa sede non è soltanto un immobile, ma un segno concreto del fatto che la cooperazione sociale può essere funzione pubblica, motore di innovazione e trasformazione collettiva. Un luogo che non si limita a erogare servizi, ma costruisce relazioni, opportunità, reti, speranza.

Il nome stesso del centro – Chiara e Francesco – non come santi lontani ma come amici di strada, compagni di vita, capaci di ricordare che l’impossibile può diventare possibile se si sceglie l’amore come direzione.

Un richiamo alla possibilità di credere, ostinatamente, che la bellezza e il bene possano farsi strada anche in contesti difficili. Una chiamata a seminare anche quando “i numeri” non danno garanzie, anche quando la strada appare impossibile.

Un riferimento forte a San Francesco come “uomo del secondo tempo”, simbolo del riscatto e della possibilità di ricominciare, ha attraversato l’intero discorso: nessuno è “spacciato”, nessuno è destinato a rimanere nel buio se attorno esiste un villaggio che educa, accompagna, rialza

Perché investire in educazione, cura e cultura significa scegliere di costruire un futuro diverso, un futuro più giusto e più umano.

Il sindaco Rosario Gravina: “Un regalo alla comunità, un investimento contro povertà educativa e devianza”

L’intervento del sindaco Rosario Gravina ha sottolineato con parole nette il valore pubblico e strategico di questa iniziativa.

Il primo cittadino ha espresso profonda gratitudine per quello che ha definito un vero e proprio “regalo alla comunità”, rimarcando come l’investimento educativo e culturale rappresenti oggi una delle azioni più necessarie per contrastare fenomeni delicati e diffusi: povertà educativa, disagio minorile e giovanile, malessere sociale e rischio devianza.

Nel suo messaggio, il sindaco ha lanciato un appello forte e costruttivo: fare tutti la propria parte, perché nessun progetto educativo può reggersi da solo. Serve un’alleanza vera tra istituzioni, famiglie, scuola, terzo settore e cittadini. Serve un paese che si riconosce “comunità educante”.

Denise Pagano: “Più impegno e passione per prenderci cura dei progetti di vita dei bambini”

A chiudere gli interventi è stata la dott.ssa Denise Pagano, responsabile dell’équipe socio-psico-pedagogica del centro.

Il suo discorso ha restituito pienamente il clima emotivo della giornata: commozione, gratitudine, ma soprattutto voglia di continuare, con ancora più determinazione, a prendersi cura dei bambini e dei giovani.

Pagano ha ribadito con forza la missione educativa del centro: non semplicemente seguire i minori in attività di supporto, ma accompagnare il loro progetto di vita, costruendo intorno a ciascun bambino un contesto positivo e stabile.

Un’attenzione particolare è stata rivolta al ruolo delle famiglie e alla necessità di costruire alleanze educative. E un ringraziamento speciale è stato indirizzato ai genitori che, coinvolti in attività di volontariato e partecipazione, stanno contribuendo concretamente a rendere viva la mission della Casa: un segnale chiaro che il cambiamento funziona quando è condiviso.

I servizi gratuiti: una risposta concreta alla fragilità

All’interno della nuova sede, La Casa di Chiara e Francesco garantirà servizi totalmente gratuiti che puntano a sostenere l’infanzia, l’adolescenza e il benessere familiare.

Tra questi: supporto didattico, sostegno educativo e specialistico, supporto socio-psico-pedagogico, laboratori ludici ed educativi, attività sportive, orientamento, accompagnamento per le famiglie e sostegno alla genitorialità.

Non un progetto “a parole”, ma un presidio reale di prossimità, cura e crescita.

Una chiamata alla comunità: adesso serve davvero il contributo di tutti

L’inaugurazione di ieri non è stata solo un taglio del nastro. È stata una dichiarazione collettiva: il futuro si costruisce adesso, nei quartieri, nelle strade, nei luoghi in cui si educa e si protegge l’infanzia.

Adesso serve il passo più importante: far vivere questa Casa ogni giorno.

E per farlo c’è bisogno del contributo di tutti: famiglie, cittadini, giovani, professionisti, volontari.

L’invito è chiaro: veniteci a trovare, fatevi avanti, proponetevi.

Perché educare è un’opera collettiva. E “La Casa di Chiara e Francesco” è una casa aperta, che appartiene a tutta Ramacca.