Unicredit, firmato l’accordo: i buoni pasto passano da 8 a 10 euro

Mingoia (Uilca): "Aiuti alle donne vittime di violenza"

Firmato l’accordo in Unicredit sul premio di produttività 2025, integrato da un aumento del valore dei buoni pasto per i dipendenti. Ad annunciarlo Rosario Mingoia, segretario responsabile Uilca Unicredit.

“Dopo una lunga e difficile trattativa, che ci ha visto inizialmente su posizioni distanti, grazie al profondo senso di responsabilità della Uilca, delle altre organizzazioni sindacali e delle strutture di governance di Unicredit, si è raggiunto un accordo di piena soddisfazione che permette ai dipendenti di beneficiare di un premio crescente rispetto agli anni passati che al momento risulta essere il più alto del sistema bancario italiano”, commenta Mingoia.

“Il Valore aggiunto di produttività 2025 cresce dell’11% rispetto a quello dell’anno precedente a fronte di un incremento degli utili del 4,6% del perimetro Italia. È giusto premiare la produttività e la professionalità dei lavoratori che hanno consentito alla banca, anche per il 2025, di raggiungere risultati brillanti, collocandola tra le aziende di credito con le migliori performance. Di grande valore sociale il riconoscimento del Vap alle donne vittime di violenza, questo grazie all’attenzione sui temi dell’inclusione e delle politiche sociali riconfermate in diversi accordi sottoscritti con la responsabile P&C ItalyIlaria Dalla Riva. Tale previsione sarà estesa anche coloro i quali soffrono di patologie oncologiche e altre patologie previste. Questo accordo è da considerarsi storico anche perché stabilisce un riconoscimento strutturale in busta paga con l’aumento dell’importo dei buoni pasto da 8 a 10 euro giornaliero, che comporta un incremento salariale medio annuo di 440 euro”.