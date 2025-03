Unità nazionale, Schifani: “Celebriamo i pilastri della coesione del Paese”

"Per una Italia che non lasci nessuno indietro"

PALERMO – “Oggi celebriamo l’Unità nazionale, la Costituzione, l’inno e la bandiera. Non soltanto dei simboli, ma dei pilastri su cui poggia il percorso per un’Italia coesa e solidale”. Così il presidente del consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani.

“Sul piano sociale, educativo, della possibilità per ognuno di trovare la strada per l’affermazione di sé – ha aggiunto -. È quello per cui ci siamo sempre battuti: un Paese moderno e libero, che non lasci nessuno indietro ma rafforzi, ogni giorno, il suo senso di appartenenza a un’unica, grande nazione”.