Al via la Vendemmia in Sicilia: attesa un’annata di qualità

Il caldo accelera la maturazione delle uve

PALERMO – La vendemmia 2026 è già partita in Sicilia e, come nel resto d’Italia, registra un anticipo dovuto alle alte temperature che hanno accelerato il ciclo vegetativo della vite. Sulla quantità della produzione è ancora presto per fare previsioni, ma, secondo Assoenologi, se le condizioni meteorologiche resteranno favorevoli, l’annata potrebbe rivelarsi di buona qualità.

Il comparto vitivinicolo continua a rappresentare uno dei settori più importanti del Made in Italy. Secondo l’Osservatorio Uiv-Vinitaly, il Paese conta circa 670 mila ettari di vigneti, una bilancia commerciale attiva pari a 7,2 miliardi di euro l’anno e circa 870 mila occupati. La produzione vinicola italiana del 2025 è stata pari a 44,383 milioni di ettolitri.

In Sicilia la raccolta è iniziata martedì scorso nel Trapanese con Cantine Ermes, la più grande cooperativa vitivinicola italiana di primo livello.

“Le prime uve bianche precoci conferite – afferma il presidente di Cantine Ermes, Rosario Di Maria – evidenziano caratteristiche qualitative interessanti, ma le rese saranno verosimilmente inferiori rispetto a un’annata ordinaria”.

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Anche nelle altre regioni le prospettive sono positive. In Piemonte, secondo Giacomo Pondini, direttore del Consorzio Asti Docg, “la produzione è attesa di buona qualità, mentre i probabili picchi di calore del mese di agosto potrebbero ridurre il volume dei grappoli”.

In Alto Adige, invece, si registra una delle partenze della vendemmia più precoci mai osservate. Le uve si presentano in buone condizioni e, come spiega il direttore del Consorzio Vini Alto Adige, Eduard Bernhart, “grazie alle dimensioni contenute dei vigneti e a una viticoltura manuale, le aziende potranno affrontare la raccolta con rapidità e precisione”.