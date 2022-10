Ventimiglia di Sicilia: settima edizione “I Sapori del Feudo di Calamigna – la Sagra di Ventimiglia di Sicilia”.

1' DI LETTURA

Un’occasione per mettere in mostra i prodotti tipici regionali e locali caratterizzati da un’alta vocazione agricola e zootecnica. Un modo per dare visibilità alle imprese presenti nel territorio e per offrire stimoli alle nuove generazioni per continuare o far nascere nuove imprese zootecniche che diano reali opportunità di lavoro.

Con queste premesse, torna dopo alcuni anni di stop, la settima edizione della manifestazione “I Sapori del Feudo di Calamigna – la Sagra di Ventimiglia di Sicilia”.

Antonio Rini Sindaco Ventimiglia di Sicilia

L’appuntamento è in programma sabato 5 novembre (dalle 17.00 alle 23.00) e domenica 6 novembre (dalle 9.00 alle 14.00), gli operatori economici mostrano i propri prodotti, anche con degustazioni, illustrandone particolari caratteristiche.

«Soprattutto quest’anno, reduci dal lungo periodo di pandemia finalmente accantonato, abbiamo scelto di scommettere sulla riscoperta delle nostre radici come modello di sviluppo e ricchezza – spiega il sindaco Antonio Rini -. Puntiamo tutto sulle bellezze e sulle prelibatezze che costituiscono il nostro patrimonio enogastronomico, culturale e artistico».

L’iniziativa non è soltanto un’occasione per creare sinergie tra aziende e pubblico, ma è anche una vera e propria sagra.

Nella sola giornata di sabato 5 novembre sono previsti momenti di degustazione di salsiccia locale (con ticket gratuito), assaggi di olio, vino, formaggi e prodotti caseari che diventano così protagonisti assoluti della due giorni, arricchendo l’ampia gamma di prodotti da assaporare.

Ampio spazio è dedicato alla scoperta di curiosità legate alla tradizione artistica di Ventimiglia di Sicilia, attraverso visite guidate nei principali luoghi d’attrazione, quali il “Museo della montagna”, che restano aperti per l’intera durata della manifestazione.

Il programma prevede inoltre momenti di intrattenimento musicale e aree con animazione dedicate ai più piccoli.