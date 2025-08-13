Vergine Maria, alga tossica nei limiti: revocato il divieto di balneazione

L'assessore Ferrandelli ha già predisposto la rimozione dei cartelloni

PALERMO – I livelli di alga tossica riscontrati a Vergine Maria nei giorni scorsi sono rientrati nei limiti e il sindaco Roberto Lagalla firma una nuova ordinanza di revoca del divieto di balneazione nell’area precedentemente interdetta.

“Nelle ore scorse – dichiara l’assessore all’Igiene e Sanità Fabrizio Ferrandelli – il mio assessorato si è raccordato con l’assessorato regionale all’Ambiente al fine di verificare i livelli di concentrazione di alga tossica in quanto ritenevo che si trattasse di un fenomeno momentaneo dato che fenomeni come quello verificatesi nei giorni scorsi si diradano al cambiare delle condizioni climatiche”.

“Così, a seguito della comunicazione dell’ARPA nota n. 35106 del 12/08/2025, essendo stata riscontrato, in data 11.08.2025, il rientro nei limiti di concentrazione della Ostreopsis ovata e sentito il sindaco, ho dato mandato ai miei uffici di predisporre una nuova ordinanza, la n.155, al fine di revocare il divieto di balneazione temporaneo nella località Vergine Maria, presso il corrispondente punto di campionamento. Ho, inoltre, disposto che l’Amat, coadiuvata dalla polizia municipale, provveda alla rimozione dei cartelli di divieto già apposti”.