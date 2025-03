Via Alloro al buio. Amg: “Era in azione il meccanismo di protezione”

La partecipata: "Nessun guasto"

PALERMO – La via Alloro, strada che affianca lo storico Palazzo Abatellis, spesso è al buio. A lamentarlo sono i dipendenti dello stesso Palazzo Abatellis che devono fare i conti con una strada poco illuminata e che “non garantisce sicurezza, in particolare quando avvengono i cambi turni nelle ore serali. Ma è anche una brutta immagine per i turisti che si trovano a passare da quelle parti” dichiarano.

Gli impiegati di uno dei palazzi storici della città chiedono, dunque, l’illuminazione constante, ma la Amg, la società che si occupa dell’illuminazione pubblica in città, non rileva alcun guasto.

“L’impianto della strada in questione – scrivono in una nota – è stato oggetto di verifica la sera di sabato 1° marzo da parte dei tecnici di Amg Energia durante i controlli effettuati di routine in città. Gli operatori della società hanno riattivato alle 21.35 il quadro di alimentazione che si era spento in seguito all’intervento dei meccanismi di protezione, che entrano in azione nel momento in cui sono presenti condizioni non ottimali, anche di natura ambientale (pioggia, ad esempio), che possono causare guasti”.

La via Alloro, come altri impianti del centro storico “per le loro caratteristiche costruttive (sono formati da lanterne con alcuni componenti a vista) sono particolarmente soggetti a disattivazioni“, spiegano dall’Amg.

“In questi casi è necessario l’intervento manuale degli operatori: gli impianti, che non sono recenti, non sono dotati di controllo da remoto né di sistemi di “riarmo automatico” che riattivano l’impianto automaticamente dopo aver rilevato l’assenza di guasti. Per questa ragione è fondamentale segnalare il problema, nel momento in cui si verifica, ad Amg Energia esclusivamente attraverso il numero verde 800136136: per l’illuminazione di via Alloro al numero verde, nei giorni scorsi e nelle settimane precedenti, non risulta pervenuta alcuna segnalazione”, dunque, probabilmente la via era al buio ma solo per garantirne la sicurezza e non comprometterne tutto il funzionamento.