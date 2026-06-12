Via Palazzotto, opposizioni in campo: conferenza stampa sul supermercato

Nel mirino le destinazioni urbanistiche dell'area

CATANIA – La riapertura del cantiere per la realizzazione di un supermercato in via Palazzotto riaccende il dibattito urbanistico in città. Per lunedì 15 giugno, alle 10.30, proprio nell’area interessata dai lavori, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e numerose associazioni cittadine hanno convocato una conferenza stampa per fare il punto sulla vicenda.

Secondo i promotori dell’iniziativa, la questione riproporrebbe temi già emersi nel caso dell’Eurospin di Cibali, oggetto negli anni di esposti, ricorsi e contenziosi tuttora pendenti. Proprio il 16 giugno è prevista una nuova udienza relativa a quel procedimento.

In una nota congiunta, i firmatari sostengono che «la riapertura del cantiere di via Palazzotto impone una riflessione seria e trasparente» e chiedono chiarimenti sulle motivazioni che hanno consentito l’avvio dell’intervento in un’area che, a loro giudizio, sarebbe destinata dal Piano regolatore generale a servizi pubblici e scolastici.

Le forze politiche e le associazioni ricordano inoltre che sulla vicenda Eurospin-Cibali il Movimento 5 Stelle aveva presentato un esposto già nel 2019, contestando alcune interpretazioni delle norme urbanistiche. «Mentre quel contenzioso è ancora pendente – si legge nel comunicato – assistiamo all’avvio dei lavori per un nuovo supermercato in via Palazzotto».

I promotori dell’iniziativa precisano che le contestazioni non riguardano l’apertura di una struttura commerciale in sé, ma il rispetto delle regole urbanistiche e delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti di pianificazione. «L’urbanistica non può essere affidata a interpretazioni variabili o creative», affermano nella nota.

Nel corso della conferenza stampa saranno ripercorse le principali tappe delle vicende di Cibali e via Palazzotto e illustrate le ragioni che, secondo i promotori, rendono necessario un confronto pubblico sulle scelte che incidono sul futuro assetto urbanistico della città.

L’iniziativa è promossa da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Volere la Luna, Sunia, Argo Catania, Osservatorio Politiche Urbane e Territoriali, Comitato Popolare Antico Corso, Osservatorio Programmatico per Catania, WWF Sicilia Nord Orientale e Antimafia e Legalità.