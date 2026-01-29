Videosorveglianza, 200 nuove telecamere in viale Regione Siciliana

Lagalla: "Strategia per aumentare i livelli di sicurezza in città"

PALERMO – Sono iniziate oggi, 29 gennaio, le attività per l’installazione di oltre 200 nuove telecamere di videosorveglianza lungo viale Regione Siciliana a Palermo. L’intervento rientra nel più ampio piano di potenziamento della videosorveglianza cittadina promosso dall’Amministrazione comunale e finanziato con i fondi del Patto per la Sicurezza Urbana del Ministero dell’Interno, nell’ambito di un progetto strategico volto alla tutela del territorio, alla prevenzione dei fenomeni di degrado urbano e all’innalzamento dei livelli di sicurezza.

Dispositivi di ultima generazione

Le nuove telecamere di ultima generazione, collegate alla Control Room comunale e a disposizione delle Forze dell’Ordine, saranno progressivamente installate anche lungo i principali assi viari e in diversi punti nevralgici della città, comprese alcune aree periferiche particolarmente sensibili, con l’obiettivo di contrastare la microcriminalità e prevenire l’abbandono illecito di rifiuti. Sono inoltre già in fase avanzata le attività propedeutiche all’installazione di ulteriori 600 dispositivi.

“Il potenziamento della videosorveglianza rappresenta un tassello fondamentale della nostra strategia per incrementare i livelli di sicurezza in città – dice il sindaco Roberto Lagalla – Investire in tecnologia significa dotare Palermo di strumenti moderni ed efficaci a supporto delle forze dell’ordine e della tutela del territorio, per garantire ai cittadini una maggiore serenità nella vita quotidiana”.