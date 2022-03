Vinti 2 milioni di euro alla tabaccheria di Etnapolis – VIDEO

Con un "Gratta e vinci" da venti euro.

CATANIA. Ha vinto 2 milioni di euro acquistando un Gratta e vinci da venti euro. Una vincita astronomica con la dea bendata che ha poggiato la propria aurea alla Tabaccheria “Tabacos” del Centro commerciale di Etnapolis.

Il tagliando vincente è stato quello de “Il Miliardario Maxi”: il numero fortunato, invece, è stato il 14. Il premio economico centrato dal neo-milionario giocatore, costituisce la seconda vincita in relazione al concorso in questione. La vittoria massima è, infatti, di 5 milioni.



“E’ stata un’emozione, abbiamo contato gli zeri perchè non ci si crede”, ci dice Laura, garbata dipendente della tabaccheria.

E fa semmai piacere sapere, magari, che la vincita possa diventare utile per alleviare le difficoltà di qualcuno.

Chissà.