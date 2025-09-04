Le parole dopo l’annuncio della presidente Chiara Colosimo

CATANIA – Il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese ha espresso il suo apprezzamento per l’attenzione immediata riservata dal Presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo nei confronti di Catania, annunciando la prossima missione dell’Antimafia in città.

“La decisione di tenere una missione della Commissione Antimafia a Catania rappresenta un segnale importante di vicinanza delle istituzioni alla città e un’occasione fondamentale per approfondire le dinamiche sociali, economiche e di sicurezza della nostra realtà”, prosegue.

Comune in prima linea

“C’è la necessità di restituire serenità alla cittadinanza dopo i recenti e gravi fatti di cronaca – sottolinea il senatore -. L’impegno, come sempre indefesso, di tutte le forze dello Stato è tangibile e ringrazio tutte le Forze dell’Ordine per il lavoro quotidiano che compiono sul nostro territorio”.

“Altresì il Comune di Catania, con il sindaco Enrico Trantino, è in prima linea per la tutela dell’ordine pubblico per quanto di competenza e lo dimostrano azioni come le nuove assunzioni nella Polizia Locale e l’intensificazione dei controlli in tutta la città”, afferma ancora Pogliese.

Il messaggio alla presidente Colosimo

“Occorre una sinergia tra istituzioni e sono certo che la missione della Commissione Antimafia sarà un utile e proficuo momento di confronto – conclude – e esprimo, quindi, gratitudine al Presidente Colosimo che ancora una volta dimostra sensibilità e attenzione verso il territorio etneo”.