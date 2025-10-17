Zen, accusato di aver accoltellato l’amante della moglie va ai domiciliari

La decisione del Riesame

PALERMO – Il tribunale del riesame di Palermo ha concesso i domiciliari con il braccialetto elettronico a un uomo di 52 anni accusato di avere accoltellato l’amante della moglie in un appartamento di via Luigi Einaudi, allo Zen. L’uomo si trasferirà in casa dei suoi genitori, in un comune della provincia.

Difeso dall’avvocato Loredana Mancino, l’indagato ha detto di avere saputo da un’amica che la moglie lo tradiva e di essere andato nell’abitazione della vittima per sorprenderlo con la donna. Secondo la versione dell’aggressore sarebbe stata la vittima a cercare di colpirlo con un coltello e lui si sarebbe difeso con una bottiglia.

Un racconto che non ha convinto la pm Ludovica D’Alessio, che coordina l’inchiesta della polizia, visto che l’indagato non aveva alcuna ferita e che nell’abitazione non è stata trovata la bottiglia.