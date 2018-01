Articolo letto 1.327 volte |

Il nuovo anno a scuola è cominciato con la paura a Bagheria, in provincia di Palermo. Gran parte del controsoffitto di un'aula della scuola Antonio Gramsci si è infatti staccata finendo sul pavimento. Il crollo si è verificato in una delle classi della succursale, in via Ugo La Malfa: a lanciare l'allarme ai vigili del fuoco il personale scolastico che ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia. (in cronaca il servizio di Monica Panzica)